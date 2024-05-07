Еще 2 шоссе обезопасили с помощью ограждений в Подмосковье

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С начала сезона дорожники обустроили около 10 километров ограждений на 40 участках дорог.

«Металлические ограждения установили в том числе на двух высокоинтенсивных шоссе для предупреждения ДТП: на 14 участках Волоколамского шоссе в Красногорске и Истре, а также на 12 участках Старосимферопольского шоссе в Чехове и Серпухове. Работы продолжаются», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Барьеры монтируют по краю дорог для предупреждения аварий и в местах концентрации ДТП. К осени работы выполнят на 200 участках Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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