Еще 2 населенных пункта газифицировали в Зарайске

Протяженность построенных газораспределительных сетей составила 5,7 километра. В рамках проекта были установлены 104 газопровода-ввода, которые подводятся бесплатно до границ участков для жителей. Мособлгаз продолжает принимать заявки на Социальную газификацию, что открывает новые возможности для местных жителей.

С начала года Мособлгаз уже газифицировал более 50 населенных пунктов, что составляет 70% от запланированного объема на текущий год. Для включения населенного пункта в губернаторскую программу газификации жителям необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

Напомним, что подать заявку на подключение дома к газу в новых газифицированных населенных пунктах можно через личный кабинет клиента на сайте Мособлгаза. Жители смогут заключить комплексный договор, который включает проектирование и строительство газопровода внутри участка, установку оборудования, пуско-наладочные работы внутридомового газового оборудования, поставку газа, а также техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение.

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