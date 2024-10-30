30 октября 2024, 20:26

Еще 2 населенных пункта газифицировали в Зарайске

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Мособлгаз завершил строительство газопровода-источника, который обеспечил газом две новые деревни в городском округе Зарайск — Моногарово и Даровое. Это стало возможным благодаря губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

Протяженность построенных газораспределительных сетей составила 5,7 километра. В рамках проекта были установлены 104 газопровода-ввода, которые подводятся бесплатно до границ участков для жителей. Мособлгаз продолжает принимать заявки на Социальную газификацию, что открывает новые возможности для местных жителей.

С начала года Мособлгаз уже газифицировал более 50 населенных пунктов, что составляет 70% от запланированного объема на текущий год. Для включения населенного пункта в губернаторскую программу газификации жителям необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

Напомним, что подать заявку на подключение дома к газу в новых газифицированных населенных пунктах можно через личный кабинет клиента на сайте Мособлгаза. Жители смогут заключить комплексный договор, который включает проектирование и строительство газопровода внутри участка, установку оборудования, пуско-наладочные работы внутридомового газового оборудования, поставку газа, а также техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение.

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Газ Зарайск
30 октября 2024, 21:47
Дорожное полотно возле детского сада на Садовой улице обновили в Подольске
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В городском округе Подольск завершены работы по обновлению дорожного полотна на Садовой улице возле дошкольного учреждения. Жители обратились к главе муниципалитета Григорию Артамонову с просьбой отремонтировать участок дороги, так как из-за глубоких ям был затруднен проезд транспорта к детскому саду.

Теперь путь для родителей и малышей стал более комфортным и безопасным. Протяженность обновленного участка составляет 120 метров.

За летний период в Подольске было обновлено дорожное полотно по 18 адресам. Работы проводились в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва «Дороги Подмосковья». Пока позволяют погодные условия, ремонт продолжается. В настоящее время работы ведутся на участке от автодороги Сергеевка - Леспроект до СНТ «Флора» и в микрорайоне Климовск в переулке Садовый.

Обновление дорожной инфраструктуры способствует повышению безопасности и комфорта жителей, а также улучшает транспортную доступность социальных объектов.

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Подольск Дороги
30 октября 2024, 21:05
Совет депутатов Реутова утвердил дополнительные выплаты врачам и педагогам
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В городском округе Реутов прошло заседание Совета депутатов, на котором было рассмотрено около 20 вопросов. Одной из ключевых тем стало приведение городских нормативных актов в соответствие с изменениями федеральных законов.

В частности, был принят проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа Реутов Московской области», который будет опубликован, а также назначены публичные слушания.

Депутаты также утвердили Положение о научно-техническом Совете Реутова и приняли проекты изменений в положения о бюджетном процессе и организации публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

Председатель Комитета по вопросам законности, регламента и местного самоуправления Олег Сольский отметил важность принятия решения о передаче на баланс города Реутов земель в Павловском Посаде для многодетных семей. Также он подчеркнул необходимость решения проблемы с землями в Шатуре, выделенными многодетным семьям более десяти лет назад, которые до сих пор не могут быть использованы из-за отсутствия инфраструктуры.

Депутаты единогласно поддержали дополнительные меры поддержки для педагогов и медицинских работников. Заместитель главы Реутова Ольга Репина сообщила о решениях по утверждению дополнительных ставок для научно-исследовательской работы в школах и компенсации за жилье медицинским работникам и учителям. Она подчеркнула, что обеспечение кадрами образовательных учреждений является приоритетной задачей.

Председатель Совета депутатов Николай Ковалев акцентировал внимание на необходимости активного взаимодействия с избирателями, призвав депутатов чаще проводить приемы и встречаться с жителями, чтобы оперативно узнавать о проблемах горожан.

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Врачи Реутов Учителя
30 октября 2024, 20:54
Омбудсмен Фаевская отметила работу 100 соцорганизаций Подмосковья
Пресс-служба федерального омбудсмена
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Доклад о правах россиян в сфере соцобслуживания представила в Госдуме России федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Участие в обсуждении актуальных вопросов защиты прав граждан приняла омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская.

Москалькова отметила, что главная национальная цель - это внимательное отношение к пожилым людям и инвалидам, а также поддержка военнослужащих-участников СВО и членов их семей.

По словам подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской, в регионе идет планомерная работа, чтобы жители получали качественные социальные услуги. Сегодня их предоставляют почти 100 организаций.

«Это Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий „Ясенки“, и добрые дома, и пансионаты, и семейные центры, комплексные центры социального обслуживания, а также частные профильные учреждения», - пояснила Фаевская.

Ветераны Семья Инвалиды
30 октября 2024, 20:33
Активистов в Реутове поздравили с Днем волонтера
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В Центре культуры и искусств Реутова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню волонтера Московской области. Заместитель главы Реутова Ольга Репина вручила грамоты самым активным волонтерам, поблагодарив их за самоотверженный труд и неравнодушие.

В течение прошедшего года молодежные организации Реутова провели более 500 мероприятий, в которых приняло участие около 6000 человек.

Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Анастасия Николаенко сообщила, что в городе сейчас около 10 тысяч добровольцев. Администрация Реутова старается поддерживать их деятельность, предоставляя рекомендательные письма при поступлении в учебные заведения и возможность трудоустройства в муниципальные учреждения.

Активную добровольческую деятельность в муниципалитете ведут такие организации, как «Молодая Гвардия „Единой России“, „Движение Первых“, „Волонтеры Победы“, „Волонтеры Подмосковья“ и другие. Они регулярно проводят акции по поддержке участников специальной военной операции, включая сбор гуманитарной помощи, мастер-классы по изготовлению чайных наборов, шевронов, написанию писем и созданию окопных свечей.

День волонтера стал не только праздником для активистов, но и возможностью для жителей города узнать о важной роли добровольцев в жизни общества и присоединиться к этому благородному движению.

Праздник был учрежден губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2017 году.

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Волонтеры Реутов

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