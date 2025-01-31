Еще 2 млн операций по учету недвижимости провели в Росреестре Подмосковья за год

За год на регистрацию ипотеки подано более 146 тысяч заявлений. На регистрацию договоров долевого участия поступило более 61 тысячи заявлений, из которых более 95% - в электронном виде.

Росреестр продолжает работать над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для жителей, бизнеса и органов власти.

Сейчас практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт. Это значительно упрощает процедуру оформления прав на объекты подмосковной недвижимости.