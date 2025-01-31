31 января 2025, 14:35

Еще 2 млн операций по учету недвижимости провели в Росреестре Подмосковья за год

Садовое кольцо
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Подмосковный Росреестр провел больше двух миллионов операций по учету и регистрации недвижимости в 2024 году. Итоги подвели в Министерстве жилищной политики Московской области.

За год на регистрацию ипотеки подано более 146 тысяч заявлений. На регистрацию договоров долевого участия поступило более 61 тысячи заявлений, из которых более 95% - в электронном виде.

Росреестр продолжает работать над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для жителей, бизнеса и органов власти.

Сейчас практически все услуги Росреестра можно получить в электронном виде через официальный сайт. Это значительно упрощает процедуру оформления прав на объекты подмосковной недвижимости.

Недвижимость
31 января 2025, 15:37
Областное мероприятие «Спорт для всех» пройдет в парках Одинцовского округа
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Большой зимний праздник проведут в парках Раздолье и Захарово. Два дня, 8 и 9 февраля, будут наполнены активными соревнованиями и увлекательными играми.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проведут захватывающие спортивные эстафеты для детей и взрослых. Здесь участники смогут проверить свою скорость, ловкость и командный дух. Также специалисты парка подготовили увлекательную игру с разными локациями, заданиями и испытаниями.

В парке Раздолье день начнется с мастер-класса по фигурному катанию. Опытные инструкторы помогут новичкам освоить азы этого изящного вида спорта. После мастер-класса всех гостей праздника ждет красочная анимационная программа «В здоровом теле, здоровый дух», а для любителей проверить свою меткость подготовлен турнир в пневматическом тире.

Гостей парка Захарово ждет семейная зарядка «Вдох глубокий, руки шире!», где можно не только размяться и получить заряд бодрости, но и насладиться прекрасной атмосферой парка. Также здесь подготовили спортивные эстафеты «Чемпионы». Для тех, кто предпочитает испытания на точность и меткость, пройдут соревнования по дартсу «Меткий стрелок».

Одинцово Отдых Праздники Парки
31 января 2025, 14:58
Поврежденные автопавильоны отремонтировали в Одинцовском округе
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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На территории Одинцовского округа расположено 229 автобусных остановок. В прошлом году 89 павильонов уже отремонтировали из-за вандальных действий, а в январе этого года ремонт потребовался семи остановкам.

Ремонт остановочных автопавильонов обсудили на совещании главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Он обратил внимание на необходимость оснастить максимальное количество автопавильонов камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

«Сегодня видеонаблюдением охвачены 42 остановочных пункта. Этого, очевидно, недостаточно. Нужно увеличивать число камер. При этом дополнительно проанализировать прошлогодние инциденты с использованием уже имеющихся записей и предоставить доказательную базу полиции», - отметил глава округа.

В среднем на ремонт одного павильона уходит до 15 дней. Под каждую остановку заказ приходится делать индивидуально. Также изготовление отвечающего нормам безопасности триплекса, который используют на остановках, - процесс достаточно трудоемкий. Андрей Иванов поручил разработать дизайн временных щитов, которыми подрядчик сможет закрывать поврежденные проемы на время ремонтных работ. Кроме того, на панелях будет размещаться информация о сроках окончания ремонта.

Одинцово Андрей Иванов Ремонтные работы
31 января 2025, 14:27
Около 8 километров дорог отремонтировали в Мытищах в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Итоги дорожных работ в 2024 году в городском округе Мытищи подвели в администрации. Всего отремонтировано девять дорог, расположенных в городской черте, и пять на сельских территориях

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 7,9 километра. Также в прошлом году провели большую работу по устройству тротуаров общей протяженностью 1 километр 543 квадратных метра Обустроены тротуары у подъезда к школе № 13 на улице Селезнева, на улице Некрасова, в деревне Челобитьево у спорткомплекса «Победа» на улице Шоссейной, в деревне Чиверево, на улице Садовой, в микрорайоне Пироговский у жилого комплекса «Афродита».

Важно было не только провести дорожные работ, но и обеспечить безопасные подходы, обустроить подъездные дороги к учреждениям. Такие работы провели у детского сада на улице Колпакова, у школы в деревне Сухарево и пожарного депо в селе Марфино.

Утвержден и план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 год. Показатели по сравнению с предыдущим годом возросли.

Привести в порядок предстоит 25 дорог: 12 городских и 13 на сельских территориях. Войдут в их число и дороги деревни Голенищево, ведущие к земельным участкам для многодетных семей. Общая протяженность - 12,5 км. Текущий ремонт запланирован на 16 дорогах, на девяти проведут работы по капитальному ремонту и замене существующего грунтового типа на асфальтобетонный.

Ямочному ремонту в новом году уделят особое внимание. Более 4500 локальных дефектов уже устранили в 2024 году. Представили в докладе и данные и по дефектам дорожного полотна, выявленным с начала текущего года: зарегистрировано 582 дефекта дорожного полотна, устранено 436, в работе - 146.

Ремонт провели с опережением динамики по сравнению с данными прошлого года. Работы по устранению дефектов продолжатся.

Мытищи Дороги Ремонтные работы
31 января 2025, 14:26
Сотрудники администрации Лобни провели встречу со школьниками
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова и ее заместители встретились с учащимися школ. Они рассказали ребятам о работе администрации и планах по развитию города, ответили на все интересующие вопросы.

Одиннадцатиклассник Миша спросил у руководителя муниципалитета Анны Кротовой о ее школьных годах.

«Считаю, что это было лучшее время в моей жизни. Ребенком я была дерзким, поэтому родителей часто вызывали в школу. Но училась хорошо. Любимыми предметами были история и литература», - поделилась глава Лобни.

Учащаяся лицея спросила у Анны Кротовой, какие места в городе ей больше всего нравятся.

Руководитель муниципалитета рассказала, что любит Центральный парк, каток как в ледовом дворце, так и в Центральной парке, стадион «Москвич».

Помимо этого, сотрудники администрации ответили на вопросы школьников о развитии и благоустройстве города, о молодежных программах. Замглавы Лобни Александр Коробкин поделился с ребятами планами по работе общественного транспорта, а также предложил пригласил ребят побывать на одном из совещаний в администрации округа с участием профильного заместителя Игоря Демченко. У Елены Лапшиновой школьники поинтересовались, трудно ли быть заместителем.

«Нет! Не тяжело. Когда ты любишь свою работу и свой город - эта работа в кайф», - ответила она.

Школы Лобня Школьники

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