Еще 2 места обитания редкой краснокнижной бабочки выявили в Подмосковье

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, из четырех выявленных мест обитания редкого насекомого два были ранее известны.

«Еще зимой мы обговаривали со специалистами проведение в летний период зоологических исследований по изучению популяции обыкновенного аполлона. Мы не знали, на что надеяться, ведь вид в области находится в критической ситуации», - поделился глава министерства Тихон Фирсов.

Обыкновенный аполлон - это крупная дневная бабочка. Размах ее крыльев может достигать девяти сантиметров. Узнать насекомое можно по снежно-белому цвету и рисунку из черных и красных пятен. Этот вид активно летает с июня по августа в полуденные часы.

Бабочка занесена в Красные книги Подмосковья и России. В регионе он находится под угрозой исчезновения. Сейчас ее можно встретить в Луховицах и Егорьевске.

«Насекомые, в особенности бабочки, зависят от своих кормовых объектов. Многие редкие виды питаются определенными растениями. Поэтому их охрана должна опираться на сохранение мест произрастания таковых», - добавил Тихон Фирсов.

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