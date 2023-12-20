20 декабря 2023, 13:02

Еще 2 локации для выездной регистрации брака появились в Подмосковье

Unsplash
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ЗАГС Подмосковья сообщил о новых локациях, доступных для выездной регистрации брака. Это парк культуры и отдыха «Бронницкий луг» и парк-отель «Петрухино-клуб».

Парк «Бронницкий луг» расположен на территории 15 гектаров вокруг озера Бельское в городском округе Бронницы. Здесь есть красивая входная группа с качелями, а рядом - ротонда для молодоженов.

Загородный комплекс «Петрухино-клуб» находится в городском округе Серпухов. Отель окружает красивая природа, лес. Молодожены, которые захотят зарегистрировать свой брак здесь, смогут провести красивую фотосессию на территории.

Чтобы подать заявление на выездную торжественную церемонию, нужно заполнить форму на «Госуслугах» и выбрать в списке «Отдел ЗАГС Московский областной Дворец бракосочетания № 3».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Свадьбы
20 декабря 2023, 14:46
Свыше 80 тысяч объектов недвижимости Подмосковья зарегистрировали по дачной амнистии с начала года
МИО МО
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Жилые и садовые дома продолжают регистрировать в Подмосковье по дачной амнистии. С начала года на учет поставили 80 тысяч объектов.

«В Подмосковье ежегодно становится меньше объектов недвижимости без прав. В этом году на учет поставили в том числе 63,8 тысячи индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом 300 миллионов рублей. Такому результату предшествовала большая информкампания, которая охватила семь тысяч садоводческих товариществ в 20 городских округах», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Летом встречи по вопросам дачной амнистии прошли в 723 СНТ. Работа продолжится в следующем году.

Проводятся и другие мероприятия по вовлечению имущества в оборот. Так, с января удалось установить правообладателей 219 тысяч земельных участков и 103 тысяч объектов капитального строительства.

В число лидеров по регистрации недвижимости вошли Одинцово (зарегистрировано 4 017 объектов), Раменское (поставили на учет 6994 объекта) и Дмитров (5 215 объектов).

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
20 декабря 2023, 14:23
Почти 8 тысяч неиспользуемых объектов недвижимости Подмосковья вовлекут в оборот
МИО МО
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Самообследование муниципальной недвижимости начали проводить в Подмосковье весной 2023 года. За этот период обследовано 37,7 тысячи объектов, в результате чего выявили 7,9 тысячи неиспользуемых участков, зданий и помещений.

«Работа проведена большая. Как итог - 7,9 тысячи объектов, из них 4,3 тысячи участков и 3,6 тысячи зданий и помещений. По каждому из них нужно сформировать дорожные карты, чтобы понять, для каких целей и под какой бизнес можно использовать», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Когда предложения будут готовы, их разместят на инвестпортале Подмосковья. Сейчас в базе 606 объектов, из которых 39 уже удалось вовлечь в оборот.

Лидерами по самообследованию стали городские округа Богородский, Талдомский, Щелково, Серпухов и Руза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Бизнес
20 декабря 2023, 14:15
Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков пройдет в Подмосковье 26 декабря
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Министерство жилищной политики Московской области проведет прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков. Встреча состоится 26 декабря в 11:00 в Telegram-канале ведомства.

На вопросы жителей ответят представители министерства, а также фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

Направить вопросы для рассмотрения в эфире необходимо заранее на почту mzhp_ds@mosreg.ru. Заявки будут принимать до 12:00 25 декабря.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дольщики
20 декабря 2023, 13:49
Пролетное строение нового надземного перехода смонтировали в Шереметьево
Минтранс Подмосковья
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Строительство надземного пешеходного перехода продолжается на улице Авиационной в районе бизнес-центра «Аэро-плаза» в Шереметьеве. На данный момент на объекте завершили монтаж пролетного строения.

Отмечается, что это последний пешеходный переход, который построят в рамках реконструкции кольцевой развязки возле терминалов В и С аэропорта «Шереметьево».

Параллельно с этим, на переходе завершаются работы по строительству остальных трех надземных пешеходных переходов. Всего в 2024 году в рамках реконструкции развязки завершат строительство четырех надземных переходов. Их оборудуют с учетом доступа для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дороги

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