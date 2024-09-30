30 сентября 2024, 11:20

Еще 2 гранта выдали IT-компаниям Подмосковья

Unsplash
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Два новых соглашения на предоставление IT-грантов подписали в Подмосковье. Поддержку от региона получили высокотехнологичные компании «ДМ-ТЕХ» и «РТК КС».

«Любая подмосковная компания, занимающаяся информационными технологиями и соответствующая необходимым критериям, может подать заявку на получение гранта. Благодаря таким инициативам IT-отрасль в нашем регионе развивается и становится сильнее», - отметила руководитель команды реализации региональных проектов «МОЦ ИКТ» Оксана Андреева.

Компания «РТК КС» специализируется на разработке информационных технологий, включая бизнес-консалтинг и роботизацию процессов. Компания «ДМ-ТЕХ» создает сайты и мобильные приложения, проектирует системы для сотрудников, включая маркетплейс для поставщиков.

Узнать больше о грантах можно на региональном портале госуслуг.

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Поддержка предпринимателей в Московской области Технологии
30 сентября 2024, 12:57
Школьников пригласили на День открытых дверей в колледж «Подмосковье» 19 октября
Министерство образования МО
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День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 19 октября. Школьникам региона расскажут о правилах приема, условиях поступления, а также познакомят с инновационными программами обучения.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущие студенты и их родители смогут пообщаться с преподавателями и руководством колледжа и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, школьники смогут пообщаться со студентами и поучаствовать в мастер-классах, а также узнать больше о выбранной специальности у приглашенных экспертов и работодателей.

День открытых дверей пройдет в Клину, Лобне, Химках и Солнечногорске.

Узнать подробности можно на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
30 сентября 2024, 12:26
В Лобне прошли соревнования для детей с ОВЗ
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Традиционные веселые старты состоялись для детей с ограниченными возможностями здоровья в лицее в Лобне. Ребятам приготовили задания, в которых нужно было показать не только свои физические возможности, но и командный дух.

Проводить соревнования помогали активисты из движения «Волонтеры Подмосковья». Они также обеспечили безопасность юных участников.

Организаторы веселых стартов рассказали, что такие соревнования устраивают, чтобы приобщить детей с ограничениями по здоровью к активному образу жизни и дать им возможность раскрыть свои способности, выработать уверенность в своих силах.

Работа по развитию инклюзивных инициатив ведется в Лобне регулярно. В городском округе работает волонтерская организация помощи семьям с особенными детьми «Добрология» и реализуется проект по мини-футболу для спортсменов с ОВЗ.

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Дети Лобня Школьники
30 сентября 2024, 12:24
Подмосковные бобслеисты выиграли 7 медалей на всероссийских соревнованиях
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковные спортсмены выиграли три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по бобслею. Турнир прошел 28 сентября в деревне Парамоново под Москвой.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, дуэт Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева завоевал первое место в категории «бобстарт-2». На втором месте - пара Павла Травкина и Александра Ефимова, а на третьем - дуэт представителей Подмосковья и Москвы.

Анастасия Курышева завоевала золото в дисциплине «монобоб». На втором и третьем местах оказались спортсменки из Красноярского и Краснодарского краев соответственно.

Среди квартетов лучшими также стали спортсмены из Подмосковья. На втором месте - спортсмены из Москвы и Краснодарского края, а бронзу выиграла четверка из Московской области.

Турнир «Бобсстарты. Звезды бобслея России» прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
30 сентября 2024, 12:07
Одна из практик Главгосстройнадзора Подмосковья вошла в число лучших в России
Главгосстройнадзор МО
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Подмосковная практика строительного надзора с применением квадрокоптера вошла в число лучших в России. Методика изменила подход к контролю за возведением объектов и позволила выполнять его в разы быстрее.

Методику Главгосстройнадзора Подмосковья внесли в раздел «Лучшие практики реализации национального плана развития конкуренции в России на 2021–2025 годы и стандарта развития конкуренции в субъектах России».

Практика «Невидимый надзор с применением квадрокоптера» основана на использовании беспилотных авиационных систем для проверки объектов на подготовительном этапе строительства. Благодаря высокотехнологичным решениям, длительность проверки сократилась с 10 дней до 20 минут.

Коптер проводит съемку точек всех зданий и границ земельного участка. На основе собранных данных оператор создает модель строительной площадки, которая затем накладывается на генплан для автоматической проверки соответствия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ФАС России

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