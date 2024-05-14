Еще 2 фельдшерских пункта отремонтировали в Зарайске

Как рассказал глава Минздрава региона Алексей Сапанюк, в зданиях заменили окна, двери, напольное покрытие, коммуникации и многое другое. Там обновили фасад и мебель.

«Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. В обновленных фельдшерско-акушерских пунктах в Зарайске можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, льготные лекарства. Также фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», - сказал министр.

Всего в двух ФАПах помощь получают более тысячи человек. Записаться туда на прием можно через «Госуслуги», по телефону 122 и Telegram-бот.

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