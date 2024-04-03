Еще 2 фармацевтических завода построят в Подмосковье в 2024 году

«Объем инвестиций в эти четыре проекта оценивается в 5,2 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано порядка 800 рабочих мест для жителей Подмосковья», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе проектов этого года - запуск нового предприятия по производству лекарств в Черноголовке. Инвестор уже получил льготный заем в Фонде развития промышленности России. На эти средства приобретут оборудование.

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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