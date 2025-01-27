Еще 2 дома построят в ЖК «Живописный» в Ленинском округе

Площадь двух новых корпусов составит 51,7 тысячи квадратных метров, рассказали в Минжилполитики Подмосковья. Там обустроят квартиры разной планировки.

Всего в ходе второго этапа строительства на территории ЖК возведут 16 зданий высотой до восьми этажей, а также социальные объекты: два детских сада на 200 и 250 мест, школу на 1600 учеников, поликлинику и станцию скорой помощи. Там также обустроят многоуровневые паркинги, откроют кафе, магазины, салоны красоты и многое другое.

ЖК «Живописный» находится рядом с Булатниковским прудом, Бутовским лесопарком и имением «Спасское». Там уже построили четыре корпуса на 1078 квартир, а также детский сад на 130 воспитанников.