Еще 2 дома построили в ЖК «Митино Дальнее» в Химках

Четырехэтажные дома включают 117 и 156 квартир. В ближайшее время 258 пострадавших дольщиков смогут восстановить свои права на жилье.

Строительство ЖК началось в 2014 году компанией «Даналит», однако спустя пять лет оно было остановлено. В июле 2019 года областной стройнадзор провел внеплановую выездную проверку, по итогам которой материалы были переданы в полицию. Возбудили уголовное дело. Потом застройщик обанкротился, а дом был внесен в реестр проблемных объектов.

В четвертом квартале 2020 года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья возобновил работы. У владельцев квартир появилась надежда получить ключи от своего жилья.

Последние два корпуса - № 18 и № 19 - достроят к концу декабря. Свои квартиры получат еще 155 дольщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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