15 ноября 2024, 10:01

Еще 2 дома капитально отремонтировали в солнечногорском селе Алабушево

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Капитальный ремонт двух жилых домов — № 6 и № 7 — успешно завершили в селе Алабушево под Солнечногорском. Эти двухэтажные здания были возведены в 1953–1954 годах и находятся в микрорайоне Адмиралтейский на улице Военно-Морская. Работы по капитальному ремонту домов в Алабушево продолжатся и в 2025 году.

В домах проведена комплексная замена кровельного покрытия, обновление стропильных систем, балконных плит и входных групп. Также были утеплены чердаки, установлены слуховые окна и новые оконные блоки Деревянные конструкции обработали огнебиозащитным слоем, а фасады отреставрировали. Все работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

«Дома теперь не только комфортные, но и, самое главное, безопасные для проживания. Жильцы почувствовали значительные позитивные перемены. Капитальный ремонт многоквартирных домов будет продолжен в Алабушево и в 2025 году», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Контроль за всеми этапами и объемом выполненных работ, включая используемые материалы, осуществляли эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Они регулярно проводили проверки на соответствие строительным нормам и правилам, а по завершении работ тщательно осмотрели готовность зданий.

С информацией о адресах и сроках проведения капитального ремонта многоквартирных домов можно ознакомиться на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

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Солнечногорск Ремонтные работы
15 ноября 2024, 10:53
Ребенку с осложнением сахарного диабета вернули зрение в медцентре Рошаля
Минздрав МО
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Девочка 12 лет поступила в Детский центр имени Рошаля с жалобами на снижение зрения. Диагностика выявила у ребенка набухающую катаракту и угрозу полной потери зрения из-за риска разрыва хрусталиков. Патологии развились на фоне сахарного диабета первого типа.

«С применением микрохирургического оборудования мы удалили поврежденный хрусталик в одном глазу и заменили его искусственным. Это первая микрохирургическая операция в центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна», - рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.

Новый хрусталик поместили в глаз в сложенном виде, затем он сам раскрылся и принял нужную форму. Швы после операции накладывать не стали, а доступ закрыли специальными гидрозамками.

Сразу после операции зрение ребенка восстановилось до 70%. Врачи говорят, что с течением времени оно еще улучшится. Затем прооперируют и второй глаз.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Дети Врачи Медицина Диабет
15 ноября 2024, 10:53
Фестиваль авиамоделистов прошел в Нахабине
Телеканал «360»
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В соревнованиях по авиамодельному спорту участвовали ученики лицея № 1 и Центра искусств имени Александра  Прядко. Ребята запускали в небо точные копии летательных аппаратов — ракет, самолетов и вертолетов.

Сделать макет самолета - занятие увлекательное и преимущественно мужское, поэтому среди участников в основном были мальчики и юноши. В конкурсе на самую точную модель авиатехники участвовали целыми семьями, ведь проведение досуга за моделированием может объединить поколения.

Отец и сын, Анатолий и Богдан Фарына, в этом деле преуспели. Мальчик сделал ракету Р2, и хотя на площадке у нее сломался поршень, все же запуск удался. Неполадка на стремление Богдана осуществить запуск не повлияла, а, наоборот, добавила новую задачу – провести ремонт и участвовать в следующем фестивале. Увлечение старшего сына авиамоделированием поддерживает и Анатолий.

Оценивали работы участников конкурса по особым критериям. «Ракета не должна отличаться от настоящей даже в мелочах, поэтому чем участник точнее скопирует тот или иной летательный аппарат по фотографии, тем больше баллов он получает», - объяснил руководитель авиамодельного кружка при лицее № 1 Сергей Семенов.

Фестиваль авиамоделирования в Нахабине проводят не впервые, и с каждым годом в небо отправляется все больше летательных аппаратов и все больше ребят увлечены этим занятием. И, возможно, из сегодняшних участников вырастут новые инженеры-конструкторы настоящих авиационных моделей.

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Красногорск Авиация Фестивали
15 ноября 2024, 10:36
Всероссийский фестиваль чтецов прошел в Красногорске
Телеканал «360»
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По многолетней доброй традиции Красногорск вновь стал гостеприимной площадкой для встречи любителей русской поэзии всех возрастов. В городе состоялся финал десятого ежегодного открытого конкурса чтецов «Мастер слова».

Лауреаты первой, второй и третьей степени в каждой возрастной категории, победитель в номинации «Авторское слово», обладатель Гран-при фестиваля и специальной номинации этого года «Юбилейная плеяда поэтов» будут объявлены через неделю - после подведения итогов конкурса.

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Главными задачами мероприятия являются возрождение традиций звучащего художественного слова, популяризация классической и современной поэзии, выявление талантливых чтецов и авторов собственных стихов.

В этом году конкурс был посвящен юбилейным датам великих поэтов - 225-летию Александра Пушкина, 210-летию Михаила Лермонтова, 155-летию Зинаиды Гиппиус и 135-летию Анны Ахматовой. Участники соревновались в трех возрастных категориях: с девяти до 13, от 14 до 17 и от 18 до 65 лет.

В жюри фестиваля-конкурса вошли шесть профессионалов своего дела - поэты, театральные режиссеры и педагоги, актеры театра и кино, заслуженные работники культуры. Выступающих в каждой категории они оценивали по целому ряду критериев, среди которых и дикция, и погруженность в текст, и выразительность исполнения. Но главное в поэзии - это, безусловно, чувства, с которыми стихи читают и которые они пробуждают в слушателях.

«Такие конкурсы - это очень важно, потому что они помогают развивать не только личность каждого, кто принимает в них участие, но еще и в целом помогают вывести на новый уровень культурные ценности в нашем городе», - отметила член жюри Злата Маркина.

В этом году организаторы получили 153 заявки на участие в фестивале. В финал прошли 90 участников не только из Москвы, Красногорска и других подмосковных городов, но и из Твери, Орла и Нижегородской области.

Красногорск Фестивали конкурсы
15 ноября 2024, 10:34
Экскурсии на предприятия города провели для школьников в Лосино-Петровском
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Школьники из Лосино-Петровского посетили экскурсии на предприятия городского округа. Мероприятия прошли в рамках проекта по ранней профориентации «Билет в будущее».

Участие в проекте приняли ученики 7-11 классов. Для них организовали мастер-классы и профессиональные пробы на предприятиях «Архимед», «Тайпит-мебельная фабрика» и «ЛПО-Вездеход».

Кроме того, школьники побывали в Щелковском колледже. Там они поучаствовали в мастер-классах по поварскому и кондитерскому делу, банковскому делу, программированию и электромонтажу.

Ребята ближе познакомились с различными профессиями, смогли пообщаться с действующими профессионалами и определиться с будущим направлением работы.

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Экскурсии Школьники Лосино-Петровский

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