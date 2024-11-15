Еще 2 дома капитально отремонтировали в солнечногорском селе Алабушево

В домах проведена комплексная замена кровельного покрытия, обновление стропильных систем, балконных плит и входных групп. Также были утеплены чердаки, установлены слуховые окна и новые оконные блоки Деревянные конструкции обработали огнебиозащитным слоем, а фасады отреставрировали. Все работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

«Дома теперь не только комфортные, но и, самое главное, безопасные для проживания. Жильцы почувствовали значительные позитивные перемены. Капитальный ремонт многоквартирных домов будет продолжен в Алабушево и в 2025 году», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Контроль за всеми этапами и объемом выполненных работ, включая используемые материалы, осуществляли эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Они регулярно проводили проверки на соответствие строительным нормам и правилам, а по завершении работ тщательно осмотрели готовность зданий.

С информацией о адресах и сроках проведения капитального ремонта многоквартирных домов можно ознакомиться на интерактивной карте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».