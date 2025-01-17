17 января 2025, 09:25

Еще 2 дома для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Пущине

Министерство жилищной политики Московской области
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Еще два дома для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастровый учет в Пущине. Туда смогут переехать 193 семьи.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, дома на Южной улице уже поставили на кадастровый учет. Благодаря этому новоселы смогут оформить права собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы, а также совершать юридические процедуры.

Новостройки расположены в микрорайоне Д. Всего в них переедут 483 человека. Общая площадь расселяемых помещений превысит 8,5 тысячи квадратных метров.

Дома построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На территории оборудовали пешеходные дорожки, парковочные места, спортивные и детские площадки.

Строительство Пущино
17 января 2025, 09:57
Более 170 тонн стеклотары отправили на переработку в Истре в 2024 году
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За прошлый год в муниципальном округе собрали 170 тонн стекла. Его вывозили из разных пунктов раздельного сбора отходов.

Материал собирали из контейнеров «Мегабак», из закрытых коттеджных поселков и СНТ - всего более 25 локаций. С помощью таких пунктов для переработки банок, бутылок и битого стекла сохраняется природа. А ненужные материалы получат вторую жизнь - их переработают в другие стеклянные товары, и не только.

Также недавно в Снегирях рядом с экодомиком установили специальные «колокольчики» для сбора стеклотары. И всего за 17 дней туда сдали три тонны. Пункты сбора находятся на улице Сиреневый бульвар, 1, 5 и 22, на улице Рождественский бульвар, 3. Также есть пункт «Мегабак» в Истре на улице Ленина, 1, и в СНТ «Калинка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что откроется завод по переработке полимерной упаковки.

Истра Переработка Экология
16 января 2025, 23:12
Четырехлетняя девочка травмировала глаз в подольском детсаду
Freepik
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В ряде крупных СМИ и соцсетях начала распространяться некорректная информация о том, что четырехлетняя воспитанница подольского детсада травмировала глаз во время занятий рисованием. Несчастный случай произошел еще летом 2024 года, ребенку сразу же оказали специализированную медпомощь, сообщила в своем Telegram-канал администрация городского округа Подольск.

Информацию о том, что ребенок якобы потерял зрение на один глаз, наткнувшись на карандаш другой воспитанницы, сегодня опубликовали несколько Telegram-каналов.

«Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказали медицинский работник учреждения, затем бригада скорой помощи», - уточнили в администрации.

После этого девочку доставили в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского для оказания специализированной медпомощи.

По этому факту уже провели ведомственную проверку, но нарушений в действиях сотрудников не выявили. Сейчас проводит проверку Следственный комитет, уточнили чиновники.

Ранее в рязанской школе подросток случайно подстрелил другого ученика из травматического пистолета.

Подольск Дети Соцсети Врачи Детские сады Следственный комитет России
16 января 2025, 22:27
Шлем виртуальной реальности и 3D-принтеры поступили в школу № 19 в Серпухове
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Школа № 19 имени Романа Катасонова в Серпухове делает уверенные шаги в сторону инновационного образования. Благодаря победе в прошлом году во II ежегодном муниципальном конкурсе «Вклад в будущее» в категории для школ с численностью учеников от 1950+, образовательное учреждение получило грант, который было решено направить на создание IT-кластера.

На средства гранта школа приобрела современное оборудование, включая два 3D-принтера, восемь очков виртуальной реальности, около 20 наборов по робототехнике для школьников и воспитанников детского сада, специализированный стол для соревнований, а также оборудование для фиджитал-спорта и новую мебель. Кроме того, в рамках проекта реализуется создание музея «Развитие информационных технологий», открытие которого запланировано на конец января - начало февраля.

Теперь школьники смогут изучать предметы с использованием очков виртуальной реальности. Такой подход позволит глубже погружаться в учебный материал, участвовать в интерактивных играх и даже отправляться на виртуальные экскурсии. Это не только делает занятия увлекательнее, но и помогает лучше усваивать сложные темы.

Создаваемый музей станет уникальной образовательной площадкой. Экспозиция расскажет о зарождении информационных технологий, выдающихся ученых России и мира, а также об основах информационной безопасности. В музее будут установлены интерактивные панели, а на стенах появится лента времени, отражающая развитие IT-технологий. Здесь также будут проходить уроки и экскурсии.

Активно используются учащимися 3D-принтеры для подготовки к региональной олимпиаде по робототехнике. Школьники учатся программировать и создавать модели согласно своим разработкам. Это развивает инженерное мышление и навыки проектирования. Занятия по робототехнике позволяют не только изучать основы программирования, но и проявлять творческий подход к созданию роботов. Специализированное оборудование помогает школьникам реализовывать свои идеи и готовиться к соревнованиям.

Новое направление - фиджитал-спорт - объединяет компьютерные игры с физической активностью. Например, ребята могут сначала играть в виртуальный баскетбол, а затем применять тактические навыки на настоящей спортивной площадке. Это помогает развивать как физическую подготовку, так и стратегическое мышление.

Школа № 19 продолжает внедрять передовые решения, создавая условия для всестороннего развития своих учеников. Такой подход подтверждает статус учреждения как одного из лидеров в области инновационного образования.

Школы Серпухов Технологии
16 января 2025, 22:11
Глава Серпухова поздравил журналистов с профессиональным праздником
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В Серпуховском музыкально-драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. В этот день чествовали сотрудников средств массовой информации, отметив их вклад в развитие муниципалитета.

Журналисты Серпухова - это творческие и амбициозные профессионалы, которые всегда находятся в центре событий. За достижения в профессии представители СМИ были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации города, Совета депутатов, профсоюза работников государственных учреждений. Также прозвучали поздравления от имени Московской областной Думы.

Особое внимание было уделено молодым журналистам, которые активно осваивают профессию, перенимая опыт старших коллег и стремясь к высоким результатам.

Праздничным подарком для всех гостей стал спектакль «Дары О. Генри. Всего понемногу», подготовленный творческим коллективом театра. Классическое произведение, неподвластное времени, стало ярким завершением вечера.

«Благодарю наших журналистов за труд, профессионализм и любовь к своему делу. Творчества, вдохновения, неиссякаемой энергии и новых идей! - поздравил журналистов глава городского округа Сергей Никитенко.

Праздники Серпухов Журналистика

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