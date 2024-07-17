Еще 2 центра переработки с/х продукции построят в Истре

Главстройнадзор выдал разрешение на строительство.

Инвестиции в проект составят 50 миллионов рублей. Проект предполагает строительство двух распределительных центров для хранения и реализации куриных яиц. Помещения оборудуют холодильными установками.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что компания уже запустила цех площадью 1,4 тысячи «квадратов» и построила такой же по площади склад, который введут в эксплуатацию в следующем году.

На предприятии работает свыше 50 человек, выручка за прошлый год составила 877,7 миллиона рублей. После реализации проекта на предприятии появится еще около 30 рабочих мест.

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