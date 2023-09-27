Еще 2,8 тысячи кустарников высадили вблизи ж/д путей Москвы и Подмосковья

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Данные меры помогут предотвратить такое грубое нарушение, как переход путей в неположенном месте. В большинстве случаев пешеходы пытаются сократить маршрут, игнорируя безопасные подземные или надземные пешеходные переходы. Отмечается, что с 2021 года железнодорожники уже высадили более 37 тысяч саженцев.

За год на МЖД ликвидировали 247 несанкционированных проходов через ж/д пути на Ярославском, Казанском, Горьковском и Курском направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска МЦД-4. Это самый протяженный из московских центральных диаметров - 86 километров.

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