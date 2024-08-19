Еще 2,3 гектара земли передали для строительства Южно-Лыткаринской дороги

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Общая площадь участков составляет 2,3 гектара. Они предназначены для строительства сети автомобильных дорог «Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе - Молоково - Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный» на платной основе.

«Строительство Южно-Лыткаринской дороги позволит улучшить транспортную доступность улучшится для 450 тысяч жителей региона Ленинского округа, Лыткарина, Люберец и Балашихи», - сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, всего под реализацию этого масштабного дорожного проекта на баланс принято 194 земельных участка общей площадью более 234 гектаров из федеральной собственности. Напомним, автодорогу строят по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023–2027 годы. Транспортный объект планируют достроить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что свыше тысячи дорог приведут в порядок в регионе в 2024 году.

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