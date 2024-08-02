Еще 19 педагогов из других регионов привлекли в школы Дмитрова в этом году

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В этом году 30 молодых специалистов пришли на работу в школы Дмитрова благодаря системе целевого поступления. Часть из них зачислили в новую инженерную школу.

Успешно работают в округе программы «Социальная ипотека», «Земский учитель», «Компенсация аренды жилья». Так, последней льготой ежемесячно пользуются 59 учителей.

«В этом году мы привлекли в наш округ 19 педагогов из других регионов, причем отбор кандидатов шел достаточно жесткий. Ведь наших детей должны учить сильные, профессиональные преподаватели», - прокомментировала начальник управления образования администрации Дмитровского городского округа Татьяна Малинникова.

Сейчас в школах округа работают 1490 учителей, в дошкольных учреждениях - 2152.

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