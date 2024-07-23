Еще 188 детей с экстремально низким весом спасли в Подмосковье за полгода

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«Важно отметить, что каждый спасенный малыш - это результат работы большой команды настоящих профессионалов своего дела», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вес самого маленького ребенка в этом году составил всего 450 граммов. Новорожденного выходили специалисты Московского областного перинатального центра.

В Подмосковье работает многоуровневая система родовспоможения, состоящая из шести перинатальных центров, областного НИИ акушерства и гинекологии имени Краснопольского и родильных домов. Более подробную информацию можно получить на портале « Стань мамой в Подмосковье ».

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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