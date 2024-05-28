28 мая 2024, 11:27

Еще 180 врачей пришли работать в Подмосковье по рекомендациям коллег

Пресс-служба Минздрава МО
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Программа «Приведи друга» работает в Подмосковье третий год, по ней сотрудники больниц могут получить премию за трудоустройство в свое медучреждение врача или фельдшера. По ней уже получили работу почти 800 человек.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, за трудоустройство знакомого врачи получают премию до 50 тысяч рублей. Ее выплачивают в два этапа: половину при приеме на работу и половину - спустя три месяца.

«Мы реализуем широкий спектр мер соцподдержки медицинских специалистов в регионе - начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе „Приведи друга“, за всё время ее работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, в том числе более 180 - за этот год», - рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие. УЗнать о них подробнее можно по ссылке.

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Здравоохранение Больницы Врачи
28 мая 2024, 12:38
Около 200 детей приняли участие в благотворительном забеге в Солнечногорске
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Четвертый детский благотворительный забег «Круг солнца» прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. В нем приняли участие порядка 200 детей в возрасте до 12 лет. Часть спонсорских средств направят на помощь Артему Симонову, страдающему редким генетическим заболеванием.

Ребята разного возраста пробежали одну из пяти дистанций - от 100 до 2000 метров. Все участники забега получили медали и призы. Помимо спортивной программы, для детей организовали интерактивные площадки с мастер-классами и показательные выступления.

«Одна из главных особенностей уже традиционного детского забега в нашем округе заключается в том, что любой желающий может оказать помощь ребенку. Я благодарю каждого, кто присоединился к благотворительной миссии», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ежегодный детский забег «Круг солнца» впервые стартовал на территории муниципалитета в 2021 году. Это благотворительный проект, который проходит под девизом «Дети помогают детям».

Ранее губернатор Андрей Воробьев передал клубнику для семейного центра «Дмитровский».

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Спортсмены Благотворительность Дети Солнечногорск
28 мая 2024, 12:37
Движение по новому путепроводу в Аникеевке откроют к концу года
Минтранс Подмосковья
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Продолжается строительство путепровода в Аникеевке. Рабочие уже приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения со стороны Волоколамского шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, следующий этап строительства - монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения над железной дорогой.

«Общая масса металлоконструкций составит свыше 1,1 тысячи тонн», - уточнили в ведомстве.

Новый транспортный объект появится в створе Аникеевской улицы в составе транспортной развязки общей протяженностью 1, 4 километров, из них длина путепровода составит 410 метров. Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 г.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дороги Работа Нацпроекты
28 мая 2024, 12:36
Подмосковная сборная выиграла 54 медали на первенстве России по кикбоксингу
Федерация кикбоксинга России
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Подмосковные спортсмены выиграли 21 золотую, 10 серебряных и 23 бронзовые медали на первенстве России по кикбоксингу. Турнир-мемориал традиционно посвятили памяти первого чемпиона среди профессионалов в этом виде спорта на Северном Кавказе Али Порсукова.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях приняли участие более двух тысяч спортсменов из 75 регионов России. В течение пяти дней участники разыграли более 300 комплектов наград.

Сборную Московской области представляли спортсмены из 11 городских округов Подмосковья.

Команда Московской области в общекомандном зачете в дисциплине «лайт-контакт» заняла второе место и третьи места - в «фулл-контакт», «поинтфайтинг» и «лоу-кик».

«Поздравляю нашу сборную с историческим достижением. Это лучшее выступление подмосковных кикбоксеров за последние 30 лет. Мы показали достойный результат и на этом не остановимся. Вперед к дальнейшим победам», - рассказал исполнительный директор Московского областного регионального отделения федерации кикбоксинга России Эльмир Алиев.

Турнир памяти Али Порсукова прошел в Каспийске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
28 мая 2024, 12:24
Самые востребованные электронные услуги назвали в Подмосковье
Unsplash
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Онлайн-услуга «Выписка из домовой книги» стала самой востребованной в Подмосковье за неделю. Ей воспользовались более 17 тысяч раз.

В пятерку лидеров по популярности также вошли: «Запись в кружки и секции», «Выдача и замена соцкарт жителя Московской области», «Выдача повторных свидетельств» и «Присвоение адреса».

Напомним, всего на «Госуслугах» доступно более 370 опций. Воспользоваться ими можно также в мобильном приложении «Добродел».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Добродел Госуслуги

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