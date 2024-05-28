Еще 180 врачей пришли работать в Подмосковье по рекомендациям коллег

Как рассказали в подмосковном Минздраве, за трудоустройство знакомого врачи получают премию до 50 тысяч рублей. Ее выплачивают в два этапа: половину при приеме на работу и половину - спустя три месяца.

«Мы реализуем широкий спектр мер соцподдержки медицинских специалистов в регионе - начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе „Приведи друга“, за всё время ее работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, в том числе более 180 - за этот год», - рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие. УЗнать о них подробнее можно по ссылке.

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