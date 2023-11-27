27 ноября 2023, 21:32

Еще 180 светофоров в Подмосковье оснастили кнопками вызова пешехода с начала года

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С начала года в Московской области 180 светофорных объектов оборудовали кнопками вызова пешехода. Всего в регионе насчитывается более 500 таких установок, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Вызывные пешеходные кнопки обычно устанавливаются в местах с низким потоком пешеходов. В случае отсутствия людей, переходящих улицу, запрещающий сигнал светофора не включается для автомобилистов», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
27 ноября 2023, 21:45
Свыше 310 тысяч человек вакцинировались от гриппа в Балашихе
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Более 310 тысяч человек привились от гриппа в Балашихе. Из них около 253 тысяч взрослых и почти 75 тысяч детей.

Вакцинироваться против гриппа можно до 1 декабря. Врачи используют препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Поставить вакцину можно во всех поликлиниках города. Пациенту предварительно измерят сатурацию, артериальное давление и проверят легкие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вакцинация Балашиха
27 ноября 2023, 21:42
Победителей акции «Сдай старые шины на „Мегабак“» наградили в Подмосковье
Мин ЖКХ
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В Московской области подвели итоги акции «Сдай старые шины на „Мегабак“». Победителей наградили министр ЖКХ Антон Велиховский и руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова.

Шесть победителей акции наградили за первые три места сертификатами на покупку новой резины номиналом 10, 15 и 20 тысяч рублей.

«В этом сезоне в акции приняло участие огромное количество жителей, собрав в 5,5 раза больше старых покрышек, чем за прошлые акции. Более 700 тонн автомобильных шин были направлены на переработку», - сообщил Велиховский.

Также в регионе проходил фотоконкурс. Участники присылали креативные кадры с шинами. В этом году свои работы прислали девять человек, заявила Белова. Победительницей стала действующая чемпионка по фехтованию. Она сделала фото с шинами в спортивной форме. Другие победители нарядились в Снегурочек и Дедов Морозов. Отдельно наградили участника за самый популярный пост в Сети.

В Подмосковье работают 60 площадок «Мегабак» в 55 городских округах. На них можно бесплатно сдать КГМ, шины, электронно-бытовую технику, стекло, текстиль, алюминий, пластик, бумагу, картон, батарейки, лампы и градусники. Все пункты можно посмотреть на интерактивной карте на сайте мегабак.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка
27 ноября 2023, 21:29
Порядка 100 человек поучаствовали в кубке FESCO по вэйци в Красногорске
Источник: Мининвест МО
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В Красногорске прошли соревнования «Кубок FESСОпо вэйци. Мост дружбы». В нем поучаствовали около 100 спортсменов из 18 российских регионов и Китая. Победителем стал многократный чемпион России и Европы Илья Шикшин из Казани.

В церемонии открытия турнира выступил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов.

Второе место занял москвич Александр Муромцев, третье - Вячеслав Каймин из столицы, далее Игорь Бурнаевский из Красногорска и Игорь Немлий из Казани.

«На сегодняшних соревнованиях встретились соперники, но не противники. Это подтверждает и название состязаний - „Мост дружбы“. И этот мост будет проложен дальше, уже запланирован следующий турнир серии. Он пройдет в Казани», - пояснил вице-президент по организационному развитию и внедивизионным активам FESCO Павел Шалит.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Спортсмены
27 ноября 2023, 21:23
Представители Подмосковья и Кубани поучаствовали в круглом столе на тему образования
Министерство образования МО
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В Красногорске прошел круглый стол, где обсудили образование. В нем поучаствовали делегация Краснодарского края, Крыма и министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Одной из основных тем Круглого стола стала структура министерства и подчиненность организаций. Участники обсудили вопросы организации и координации работы образовательных учреждений в рамках системы Московской области, а также о взаимодействии с руководством регионального министерства образования», - уточнили в ведомстве.

На мероприятии обсудили оплату труда, формирование фонда оплаты труда в образовательных учреждениях, проекты в сфере образования, кадровый потенциал и другие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минобразования Подмосковья Образование

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