29 февраля 2024, 12:25

Еще 18 железнодорожных переездов отремонтируют в Одинцовском округе в 2024 году

Читайте нас в: Google Новости

Более 90 железнодорожных переездов отремонтируют в Подмосковье в 2024 году. Наибольшее число из них находятся на территории Одинцовского городского округа. Там в порядок приведут 18 переездов.

Переезды включили в программу ремонта как по результатам обследования, так и по просьбам жителей.

«Своевременный ремонт железнодорожных переездов имеет разнонаправленный эффект - повышает безопасность движения, увеличивает скорость дорожного трафика и делает поездки по муниципалитету более комфортными», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Отметим, что еще 16 переездов отремонтируют в Дмитровском округе и 11 - в Сергиевом Посаде. Всего в регионе насчитывается в общей сложности 347 переездов. Около ста из них обновили в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово РЖД
29 февраля 2024, 12:23
Еще 20 тракторов для уборки дворов передали коммунальным службам Подмосковья
Фото Минимущества
Читайте нас в: Google Новости
Еще 20 машин для уборки улиц передали коммунальным службам Подмосковья. Их получили восемь муниципалитетов.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, городские округа получили 20 тракторов, которые будут использовать для уборки дворов. Технику направили в Балашиху, Власиху, Восход, Зарайск, Любецрцы, Можайск, Реутов и Шаховскую.

«Каждая общественная территория, каждый двор Подмосковья требует внимание по чистоте и комфорту. Автопарк коммунальных служб Подмосковья ежегодно пополняется коммунальной техникой: снегопогрузчиками, подметально-уборочными и поливомоечными машинами, а также автовышками, катками и тракторами», - отметили в ведомстве Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
29 февраля 2024, 12:07
Праздник «Масленица в Даровом» пройдет в Зарайске 16 марта
Музей-заповедник «Зарайский кремль»
Читайте нас в: Google Новости
Жителей Подмосковья пригласили на праздник «Масленица в Даровом» 16 марта. Он пройдет в музее-заповеднике «Зарайский кремль».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на празднике гости смогут погрузиться в традиции XIX века, когда в усадьбу на отдых приезжал Федор Достоевский. На территории сохранились виды, которыми любовался писатель. Именно там он изучал жизнь простого человека, обычаи и традиции, одной из которых было празднование Масленицы.

Для посетителей усадьбы 16 марта выступит фольклорный ансамбль «Рось», а также коллективы «ТОП-Вечера» и «ШыберВыбер». Гости смогут поиграть в старинные игры, поучаствовать в хороводах, посетить мастер-классы и увидеть балаганный театр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Фестивали
29 февраля 2024, 12:06
Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к 1 сентября
Читайте нас в: Google Новости
Продолжается капитальный ремонт лицея № 1 имени Александра Блока в Солнечногорске. Масштабное обновление затронет порядка трех тысяч квадратных метров площади здания. Работы завершат к 1 сентября.

В настоящее время на объекте работают 30 человек. Они заканчивают демонтажные работы, а после приступят к кладке внутренних перегородок. В ближайшие дни начнут менять плиты перекрытий первого этажа и инженерные коммуникации.

«Это второе образовательное учреждение в Солнечногорске, которое будет полностью отремонтировано в этом году. Работы ведутся по графику», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Здание лицея построили в 1964 году. Там заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят фасад, кровлю, окна, входные группы, внутреннюю отделку, поставят современную мебель и оборудование.

Работы ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Ремонтные работы
29 февраля 2024, 12:06
Встреча главы Солнечногорска с руководством учреждений культуры прошла в досуговом центре «Тимоново»
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу с руководителями учреждений культуры в досуговом центре «Тимоново». Они обсудили капитальные ремонты зданий, закупку нового оборудования и оснащение классов.

Константин Михальков напомнил, что в округе проведена большая работа по обновлению учреждений культуры. Так, по президентскому проекту преобразили Культурно-досуговый центр «Тимоново», Дом офицеров «Выстрел», Дом культуры «Миронцево» и Менделеевскую детскую школу искусств. Кроме того, закупили почти 50 музыкальных инструментов и более 2300 книг для библиотек.

«Сейчас инвестор капитально ремонтирует Дом культуры в Поварово. Начали обновление центральной библиотеки и Дома культуры в Андреевке. Обновлений, конечно же, требуют и другие учреждения культуры - мы это видим и планируем для включения в госпрограммы», - отметил Михальков.

Глава округа поблагодарил педагогов за успехи воспитанников на международном, всероссийском и областном уровнях, а также за поддержку бойцов специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 70 школ и детских садов построят в регионе в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск

Новости по теме