Еще 18 улиц благоустроят после замены теплотрассы в Подольске до конца года

Сейчас завершаются работы на четырех участках, где уже обновлена теплотрасса. Это улицы Ленинградская, Гайдара, 11, Высотная, проспект 50 лет Октября и улица Холодова. В процессе благоустройства специалисты занимаются вывозом грунта, асфальтированием дорожного полотна и обустройством пешеходной зоны.

С наступлением весеннего сезона начнутся работы по выравниванию ландшафта и озеленению территории. В планах также благоустройство Ленинградского проезда, лесопарка «Березки», улицы Победы возле дома 4, улицы Ульяновых, 9, улицы Мичурина, территории котельной КСПЗ, а также улиц Школьная, Ленина, Победы и других в микрорайоне Климовск.

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