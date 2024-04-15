Еще 18 тысяч объектов малого и среднего бизнеса зарегистрировали в Подмосковье с января

«В первом квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тысяч субъектов МСП, из которых 14,8 тысячи - индивидуальные предприниматели. Сейчас в Московской области работают свыше 452 тысяч компаний МСП», - сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Для поддержки малого и среднего бизнеса Московский областной фонд микрофинансирования предлагает 13 программ льготного кредитования. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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