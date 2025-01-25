25 января 2025, 16:12

Еще 18 школьников получили первые паспорта в Воскресенске

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Торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям Воскресенска прошла в малом зале Дворца культуры «Химик». Главный документ гражданина Российской Федерации получили 18 школьников.

С напутственным словом к ребятам обратился глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Вы постепенно входите во взрослую жизнь, я хочу, чтобы она для вас была светлой и прекрасной. Рядом с вами сидят ваши родные и близкие, для них вы все равно останетесь детьми. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, они вам желают только добра», - пожелал руководитель муниципалитета.

На церемонию вручения паспортов многие школьники пришли со своими родными. Артисты Дворца культуры «Химик» подарили собравшимся праздничное настроение.

«Для меня это важная часть жизни, так как я становлюсь гражданином Российской Федерации», - поделилась жительница Воскресенска Екатерина Машкина.

Имея паспорт, школьники могут оформить Пушкинскую карту, бесплатно посещать музеи и выставки по всей России.

«С паспортом я получаю больше возможностей, больше прав и обязанностей, я становлюсь взрослым человеком. Только после получения паспорта дают Пушкинскую карту. С ней можно бесплатно ходить на мероприятия, это очень выгодно», - отметила жительница Воскресенска Алена Ленкова.

На память о торжественном мероприятии подростки сделали традиционное совместное фото.

Паспорта Школьники Воскресенск
25 января 2025, 16:20
Итоги работы инспекторов жилнадзора подвели в Подмосковье за неделю
Медиасток.рф
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Инспекторы жилнадзора организовали проверки содержания дворовых и общественных пространств в Подмосковье с 20 по 24 января. Осмотры прошли в девяти округах Подмосковья.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уточнили, что в Лыткарине заменили баки на контейнерных площадках, а в Ногинске провели работы по локальному ремонту кровли дома. В микрорайоне Купелинка Ленинского округа отремонтировали места общего пользования, а в Воскресенске установили восемь малых архитектураных форм.

Помимо этого, в Реутове обустроили перила и пандусы для маломобильных групп граждан в подъезде дома № 36 на Юбилейном проспекте, а в Долгопрудном отремонтировали лифт в доме № 28 на улице Циолковского. Работы по содержанию территорий также провели в Электростали, Дубне и Химках.

Благоустройство ЖКХ
25 января 2025, 15:46
Администрация Дмитровского округа встретилась с жителями села Внуково
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Первая в этом году выездная встреча представителей администрации Дмитровского муниципального округа с жителями села Внуково длилась свыше четырех часов. Мероприятие прошло в лицее № 4, специалисты рассмотрели более 50 обращений.

На вопросы жителей отвечал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, его заместители, а также сотрудники Дмитровской прокуратуры, Инспекции Федеральной налоговой службы по Дмитровскому муниципальному округу, Роспотребнадзора, многофункционального центра и других служб.

Так, собравшиеся обратились к руководителю муниципалитета с просьбой установить новую детскую площадку. Иван Курданин обещал помочь.

Председателя садового некоммерческого товарищества «Текстильщик» Василия Линцова волнует проблема организации подъездной дороги к населенному пункту, в котором свыше 80-ти участков. Большинство семей проживают там круглый год, а до дома добираются по временной дороге. Руководитель муниципалитета пообещал лично приехать в садовое товарищество, осмотреть его и посодействовать в решении этого вопроса.

«Мы хотим, чтобы администрация взяла муниципальную дорогу полноценно на свой баланс, чтобы ее чистили, ухаживали за ней, посыпали в нужное время, окашивали, чтобы сделали освещение», - сказал председатель садового некоммерческого товарищества «Текстильщик» Василий Линцов.

Отметим, что встречи формате «выездной администрации» проходят по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Такая практика приносит положительные результаты. В прошлом году в Дмитровском муниципальном округе организовали 23 таких мероприятия, где обсуждали важные для жителей темы: очистка ремонт дорог и социально-значимых объектов, работа общественного транспорта, благоустройство и другие. Все вопросы взяли в работу.

Дмитров
25 января 2025, 14:43
Спортсменки из Можайска прошли отбор на первенство мира по джиу-джитсу
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Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо в Можайске успешно выступили на первенстве России по джиу-джитсу в Конакове. Они прошли отбор на первенство Европы и первенство мира.

На первенстве России Полина Свиридова, София Максимова, Полина Макаева завоевали золотые медали, Ксения Антонова - серебряную, а Малина Алешина - бронзовую. Девушки примут участие в первенстве Европы на Кипре и первенстве мира в Тайланде по джиу-джитсу.

Марина Алешина также отправится на соревнования в статусе первой запасной.

«Наша спортивная школа уже представляла своих воспитанников на мировой арене. Уверен, что и на следующих соревнованиях они покажут достойный результат», - отметил начальник отдела физической культуры и спорта Максим Башаев.

Спортсменки школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо занимаются под руководством Валерия Нагулина, Дмитрия Грищенко и Марии Волгиной.

Юношеский состав определят 25 января.

Европа Можайск
25 января 2025, 14:42
Коллектив музея «Бородинское поле» в Можайске наградили грамотой Госдумы
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Почетной грамотой Государственной Думы была отмечена работа коллектива музея-заповедника «Бородинское поле». Вручение прошло на заседании комитета по культуре.

Коллективу вручили грамоту за вклад в сохранение культурного наследия и военно-патриотическое воспитание молодежи. Награду получил директор музея Игорь Корнеев на заседании комитета Государственной Думы по культуре. В нем также приняли участие представители Администрации Президента, Министерства культуры, депутаты Дмитрий Певцов, Денис Майданов и Елена Драпеко. Председатель Комитета Ольга Казакова и ее первый заместитель Александр Шолохов поблагодарили директора и коллектив за работу.

«Награда, врученная всему коллективу музея, подтверждает то, что наша работа с детьми и подростками в плане патриотического воспитания ведется в правильном и важном направлении. Мы активно привлекаем к своим мероприятиям детей и молодежь. Хорошо видно, что ребята уезжают с Бородинского поля с желанием вернуться и с интересом начинают относится к изучению истории нашей страны», - отметил директор Бородинского музея Игорь Корнеев.

В музее работают экспозиции и выставки. Сотрудники также помогают детскому центру в Станично-Луганском краеведческом музее Донского казачества в ЛНР. Они регулярно обмениваются опытом с коллегами, передают им свои методические наработки и сценарии детских праздников.

В музее рассказывается об истории России и героях Отечественной войны 1812 года. Современное мультимедийное оборудование погружает в события двухвековой давности.

В музее проводятся досуговые мероприятия, а учреждение превратилось в многофункциональный центр, где можно совершить погружение в другие эпохи с помощью VR-очков.

Работа Можайск

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