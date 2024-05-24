Еще 18 километров тросовых ограждений установили на дорогах в Подмосковье

Читайте нас в:

Как рассказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик, дорожники уже выполнили более 90% запланированных работ.

«Полностью завершили обустройство тросов по оси дорог в Лобне, Коломне, Сергиево-Посадском и Раменском округах. Также летом дорожники установят еще более двух километров тросовых ограждений», - рассказал он.

Так, в Лобне ограждения установили на семи участках Рогачевского шоссе, а в Сергиевом Посаде - на дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. Больше всего работ провели в Раменском, где на 27 участках Старо-Рязанского шоссе появилось более 10 километров оград.

«Тросовое ограждение разделяет транспортные потоки и предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу. В приоритетном порядке тросовое ограждение устанавливается на аварийно-опасных участках дорог с целью предотвращения лобовых столкновений», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».