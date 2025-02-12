12 февраля 2025, 14:46

Еще 177 социальных объектов обеспечили электричеством в Подмосковье

Мособлэнерго
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В 2024 году в Подмосковье к электросетям подключили 177 социально значимых зданий. Это коснулось объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и ЖКХ.

Дома подключили к устройствам компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Одним из объектов стал физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, который теперь получает питание от двух независимых источников.

«В рамках работы по технологическому присоединению мы строим новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции, оснащенные современным силовым и электрооборудованием, а также проводим работы по увеличению мощности уже работающих объектов электросетевого хозяйства», - подчеркнул министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Он добавил, что этот процесс продолжится в 2025 году.

Электричество
12 февраля 2025, 15:09
«Мострансавто» перейдет на электронные путевые листы для водителей в конце марта
АО "Мострансавто"
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В «Мострансавто» продолжается проект по внедрению электронных путевых листов. Тестируют систему в Истре, где каждый день оформляют около 90 таких документов.

Цифровой путевой лист составляют в системе «1С: УР». В этом документе фиксируют данные о маршруте, техническом состоянии автобуса и прохождении водителем осмотра перед рейсом. С этой информацией работают механики, медики и диспетчеры.

Сейчас листы тестируют на отдельных серверах, но в конце марта их начнут передавать сотрудникам Государственной информационной системы электронных перевозочных документов.

Стартовавший в ноябре 2024 года проект уже демонстрирует эффективность, ускоряя выпуск автобусов на маршруты и позволяя уменьшить документооборот.

Автобусы
12 февраля 2025, 14:47
Всероссийский турнир по боксу стартовал в Люберцах
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Свыше 150 спортсменов из 24 регионов России поучаствуют в турнире по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Александра Щедеркина в Люберцах. Предварительные бои уже начались во Дворце спорта «Триумф».

Соревнования являются одной из визитных карточек Люберец. В 2025 году их проводят в 35-й раз.

Финалы состоятся 15 февраля. В этот же день пройдет торжественная часть.

Владимир Кузин и Юрий Капитонов - воспитанники школы бокса в Люберцах. Мужчины трагически погибли в разные годы. Александр Щедеркин был наставником для поколений местных спортсменов.

«Наш округ в турнире представляют девять боксеров - воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Люберецкого клуба бокса „Спартак“. Болеем и желаем победы!» - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Спортсмены Люберцы Бокс
12 февраля 2025, 14:44
Волонтеры из Воскресенска стали лауреатами премии добровольческих инициатив
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В Орехово-Зуевском городском округе состоялась торжественная церемония награждения седьмой ежегодной премии добровольческих инициатив «За Дело». Ее лауреатами стали волонтеры из Воскресенска.

Воскресенские добровольцы Мирослава Жвакина, Елизавета Графкина и Кира Крылова победили в номинации «Социальное волонтерство», а Анна Морозова стала первой в направлении «Событийное волонтерство».

Лучшими волонтерскими объединениями признали молодежный центр «Олимпиец» городского округа Воскресенск, Белоозерский союз волонтеров и волонтерское объединение «Вместе мы - сила». Лауреатом специальной номинации «Помощь животным» стал Тимур Низамов.

Отметим, что ежегодно в ряды волонтеров вступают все больше и больше жителей Московской области. В этот раз в конкурсе участвовали 17 групповых и более 120 индивидуальных заявок. Из них 80 - стали лауреатами премии.

Волонтеры Воскресенск
12 февраля 2025, 14:41
Жителей Подмосковья пригласили на конкурс эскизов памятника героям СВО
Медиасток.рф
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Подмосковных архитекторов и ветеранов пригласили на всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям СВО. Прием работ продлится до 28 февраля.

Всероссийский конкурс организовали фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет при поддержке Минобразования и Минпросвещения России.

Принять участие могут архитекторы, а также ветераны СВО и их близкие. На конкурс принимают индивидуальные и групповые работы.

Эскизы можно отправить до 28 февраля.

Больше информации о конкурсе размещено по ссылке.

Благоустройство Памятники конкурсы

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