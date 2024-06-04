04 июня 2024, 11:56

Еще 176 народных троп обустроили в Подмосковье

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Еще 176 пешеходных дорожек обустроили в Подмосковье с начала года. Всего в регионе планируют облагородить более 470 народных троп.

Народные тропы обустраивают в Подмосковье по программе развития пешеходной инфраструктуры. Это необходимо для удобного передвижения жителей. Такие дороги появляются во дворах, соединяя их с социальными объектами.

«На сегодняшний день график работ идет на опережение в трех городских округах: Сергиево-Посадском, Можайском и Реутове. Отмечу, что при выборе локаций благоустройства опирались на мнение и предпочтения жителей каждого из округов», - добавил заместитель председателя правительства области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Ознакомиться с перечнем адресов, где проведут работы, можно по ссылке.

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Благоустройство
04 июня 2024, 12:59
Еще один врач получил квартиру в Люберцах по льготной программе
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Еще один врач из Люберец получила новое жилье по льготной программе. Терапевт Анна Бильтагурова приобрела квартиру по социальной ипотеке для своей семьи.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Анна работает участковым терапевтов в Люберецкой областной больнице, ее стаж приближается к 20 годам.

«Работу свою люблю, нравится помогать людям. Очень мотивирует, когда получается вовремя перехватить серьезное заболевание. Ведь лечение начинается именно с прихода в кабинет терапевта, дальше мы направляем пациента согласно обследованию», - рассказала она.

Около 10 лет семья Бильтагуровых снимала жилье. После участия в программе поддержки они смогли приобрести собственную квартиру в том же районе.

«Мы выбрали дом недалеко от того, где снимали раньше. Район нам хорошо знаком. Мне пешком дойти до работы. Здесь дочка ходит в школу, сын уже студент. Теперь у нас своя „трешка“. Взяли на вторичном рынке сразу с ремонтом. Уже живем. В новой квартире нравится все. Больше всего, то что она есть», - рассказала Анна.

Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года. Получить собственное жилье по ней могут учителя, медики, молодые ученые и другие специалисты.

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Люберцы Врачи Ипотека Социальная ипотека Квартиры
04 июня 2024, 12:48
Более 100 новорожденных с низкой массой тела спасли в Подмосковье с января
Unsplash
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С начала года в Подмосковье спасли почти 1,7 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока. При этом 140 новорожденных были с экстремальной или низкой массой тела — менее 1,5 килограмма.

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», - сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Московской области работает шесть перинатальных центров и НИИ акушерства и гинекологии. В регионе создана трехуровневая система родовспоможения, направленная на оказание своевременной помощи женщинам и новорожденным.

Напомним, для будущих мам в Московской области работает портал. Там собрана вся актуальная информация о системе родовспоможения Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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Дети Здравоохранение Врачи
04 июня 2024, 12:38
Состояние коммунальной техники проверили в Ступине
Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с администрацией Ступина посетила с проверкой МКУ «Благоустройство». Специалисты оценили готовность коммунальной техники к уборке придомовых и дворовых территорий, а также укомплектованность штата.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, на территории региона уже началась активная подготовка к предстоящему зимнему сезону.

В ходе инспекции проверили наличие противогололедных материалов, механизированных средств, маршруты уборки, штат сотрудников, назначение мастеров на участки и контракты на привлечение дополнительного персонала.

«Также обсуждается вопрос о приобретении дополнительной техники и оборудования», - добавил Мурашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ступино
04 июня 2024, 12:35
Подмосковная служба помощи при ДТП получила 2,7 тысячи заявок за неделю
ЦБДД
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Служба помощи при ДТП приняла свыше 2,7 тысячи обращений от участников автомобильных аварий в Подмосковье за неделю. Из них 347 человек составили европротоколы.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, за неделю служба приняла 2790 обращений от участников ДТП. Тысяча из них получила помощь в оформлении аварии, а 347 составили европротоколы при помощи консультации операторов.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную поддержку участников аварий. Получить консультацию можно по телефону или лично в 15 центрах в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах и других муниципалитетах.

Попавшим в ДТП водителям советуют обращаться за помощью по телефону 112 и действовать по инструкциям оператора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП

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