Еще 17 зданий в исторической части Видного отреставрируют летом

Во всех исторических домах Видного обновят фасады, оконные блоки, отремонтируют отмостки, входные группы и балконы. Там также сделают козырьки, утеплят швы, частично заменят кирпичную кладку. Цоколь фасадов оштукатурят и покрасят, а белый кирпич очистят и обработают водонепроницаемым составом. Восемь домов ждет ремонт крыши с утеплением чердака и заменой водосточных труб.

Работы проведут в домах на улицах Школьная, Новая, а также 1-я, 2-я и 3-я Радиальные. Все работы завершат к концу лета.

«Исторический центр города Видное является объектом культурного наследия регионального значения. Это предполагает повышенную ответственность при проведении любых работ в этих зданиях, чтобы сохранить исторический облик всей центральной части города», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Ранее в порядок привели еще 28 домов на улицах Лемешко, Гаевского, Заводской, 2-й Радиальной и Строительной.

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