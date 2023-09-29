Еще 17 семей переселенцев из ветхого жилья получили ключи от новых квартир в Одинцове

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«Мы выполнили все обязательства, о которых не забывали ни на один день. Квартиры предоставляем большего размера, чем у вас были. Конечно, кому-то захочется что-то перепланировать, сделать по-своему, изменить, но это уже будут, поверьте, приятные хлопоты», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Сейчас продолжается расселение шести аварийных домов на 1-й Вокзальной улице в Одинцове. Новые квартиры большей площади чем прошлые получат 88 семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новостройки для переселенцев из аварийного жилья обеспечат теплом к октябрю.

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