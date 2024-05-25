25 мая 2024, 14:33

Еще 17 пешеходных дорожек обустроили в Дмитрове

Читайте нас в: Google Новости

В Дмитровском городском округе в рамках программы «Народные тропы» завершаются работы по благоустройству 24 пешеходных дорожек. Еще 17 дорожек были обустроены в Дмитрове и уже введены в эксплуатацию, оставшиеся семь расположены в сельских населенных пунктах округа

В селе Куликово и совхозе Останкино ведутся последние работы по установке дорожного бордюра и засыпке песком. Проект планируется завершить в течение недели.

Программа «Народные тропы» действует в Подмосковье с 2021 года. Ее цель - благоустройство существующих, протоптанных жителями пешеходных дорожек и создание новых.

За счет реализации программы доступ к объектам социальной инфраструктуры становится более удобным и безопасным для жителей Подмосковья. Пешеходные тропинки, используемые для сокращения пути к школам, больницам, остановкам и магазинам, приводятся в надлежащее состояние и становятся пригодными для использования в любую погоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дмитров
25 мая 2024, 14:47
Городской округ Щелково стал участником проекта «Большие гастроли»
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Городской округ Щелково принимает участие в программе «Большие гастроли». В рамках проекта в город приехал Камышинский Волгоградский театр, который представит зрителям лучшие спектакли из своего репертуара.

Зрителям были представлены философская сказка «Сон в летнюю ночь» по Уильяму Шекспиру, музыкальная сказка «Бременские музыканты», комедия «Примадонны», детский спектакль «Сокровища капитана Флинта» и постановка «Сон в летнюю ночь».

В свою очередь, подмосковные артисты отправились с ответными гастролями в Камышин. Щелковский театр представил классическую комедию «Стакан воды», а также спектакли «Свадьба Кречинского», «Аленький цветочек» и «Маленькая колдунья».

По словам главного режиссера Щелковского театра Светланы Погодиной, зрители тепло приняли постановки.

«Зал был полон, люди вставали и кричали Молодцы, скандировали Браво», - отметила Светлана Погодина.

Программа «Большие гастроли» с каждым годом привлекает все больше участников. Она дает возможность сотням артистов отправиться на гастроли в разные регионы России, а жителям малых городов - увидеть лучшие спектакли и концерты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль Театры Щелково
25 мая 2024, 14:37
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели патрулирование возле водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели территориального управления № 7 провели патрулирование возле водоемов в городском округе Павловский Посад. Цель мероприятий — предотвращение несчастных случаев во время отдыха жителей и гостей Московской области у воды.

Заместитель начальника территориального управления Алексей Зайцев рассказал, что пренебрежение требованиями безопасности всегда чревато серьезными неприятностями. Он подчеркнул, что во время отдыха у водоемов нельзя терять бдительность и следует позаботиться о собственной безопасности.

Любителям рано открывать купальный сезон он посоветовал не заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание следует уделить организации отдыха детей.

«Не спускайте с них глаз и не отвлекайтесь - подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. Соблюдайте требования безопасности, и тогда отдых на природе принесет только пользу и оставит приятные воспоминания», - добавил Алексей Зайцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Спасатели Водоемы
25 мая 2024, 14:05
Итоги голосования по объектам для благоустройства подвели в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства завершилось 30 апреля. Накануне Министерство благоустройства Московской области объявило победителей из различных городских округов. Все работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в этом году за объекты для благоустройства голосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения всероссийского голосования.

« Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства », - добавил Хайкин.

Список победителей выглядит следующим образом: Комсомольский проспект в Люберцах - 29,1 тысячи голосов.

Зона отдыха в Одинцове на улице Маршала Бирюзова, дом № 12 - 11, 5 тысячи голосов.

Детский сквер на улице Калинина в Наро-Фоминске - свыше 14,3 тысячи голосов.

Бульвар на улице Дзержинского и территории, прилегающей к памятнику академику В. М. Макееву, в Коломне - более 9,1 тысячи голосов.

Сквер «Северный» в Луховицах на улице Пушкина - свыше пяти тысяч голосов.

Сквер в микрорайоне Депо на улице Чайковского, дом № 2 в Лобне - 2,8 тысяч голосов.

Сквер в рабочем поселке Нахабино, в границах улиц Новая и Инженерная, в Красногорске - 14 тысяч голосов.

Сквера имени В. И. Ленина Королеве - более 8,7 тысячи голосов.

Лесопарковая зона в Орехово-Зуеве вблизи улицы Парковская - 7,6 тысяч голосов.

Набережная реки Яузы в Мытищах - более 21,8 тысяч голосов.

Общественная территория в рабочем поселке Боброво на улице Юбилейная, дом № 2 в Ленинском городском округе - свыше 11,7 тысяч голосов.

Пляж карьера «Орловский» в Лосино-Петровском округе - более четырех тысяч человек.

Сквер между корпусами детского сада «Детство» в микрорайоне «Белая дача» в Котельниках - 4,3 тысячи голосов.

Сквера в Можайске на улице Академика Павлова, дом № 9 (Парк 50-летия СССР) - 8,2 тысячи голосов.

Сквер Победы на улице Победы в Краснознаменске - более 4,7 тысячи голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
25 мая 2024, 13:25
Делегация из Узбекистана осмотрела предприятия Подмосковья
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
Читайте нас в: Google Новости
Делегация Узбекистана под управлением главы Андижанской области Шухратбека Абдурахманова посетила особую экономическую зону «Дубна». Там они обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества и инвестиционным взаимодействием.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, а также представители руководства ОЭЗ и компаний, работающих в ней, приняли участие в мероприятии.

Визит делегации в Подмосковье состоялся перед поездкой президента России Владимира Путина в Узбекистан. В рамках этого визита губернатор региона Андрей Воробьев со своими помощниками также отправятся туда в составе делегации из Московской области.

Во время визита гости смогли ознакомиться с инфраструктурой ОЭЗ «Дубна», которая является одной из старейших в России, и узнать о возможностях локализации на ее территории. Им рассказали о деятельности резидентов, преимуществах развития производства при условии предоставления налоговых льгот.

Особое внимание уделено инновационно-технологическому центру «Ломоносов» в ОЭЗ, где на 10 тысячах квадратных метров расположены производства десятка резидентов.

«Главная цель поездки - знакомство с инвестиционными возможностями в Подмосковье, а также развитие внешнеэкономического сотрудничества с нашим регионом», - указала зампред.

Например, подмосковные предприятия активно экспортируют различные виды товаров в Узбекистан, такие как фармацевтическая продукция, транспортные средства, изделия из древесины, парфюмерия, косметика и многое другое.

YADRO - яркий пример высокотехнологичной компании, действующей в ОЭЗ «Дубна». Она специализируется на производстве собственной вычислительной техники и радиоэлектроники. Завод на правобережной площадке ОЭЗ является местом, где реализуются проекты более 46 высокотехнологичных компаний.

Делегация Узбекистана также посетила индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске, где совместно с представителями Мининвеста были изучены возможности локализации предприятий на площадках формата «Подмосковье Индастриал».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Узбекистан Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме