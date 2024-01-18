18 января 2024, 11:10

Еще 17 передвижных акушерских пунктов закупят в Подмосковье в 2024 году

Unsplash
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Новые передвижные медицинские комплексы, в том числе с флюорографами и маммографами, закупят в Подмосковье в 2024 году. Машины помогут проводить диагностику в отдаленных деревнях и селах.

«Ежегодно мы закупаем для подмосковных больниц современные передвижные комплексы. За последние три года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 миллиона рублей, а в этом году планируем купить еще 17 машин. На эти цели заложено 460 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В пяти комплексах будут установлены маммографы, в четырех других - флюорографы. Семь машин смогут выполнять оба этих исследования.

Передвижные ФАПы поступят в 15 больниц Подмосковья - Сергиево-Посадскую, Рузскую, Ногинскую, Дмитровскую, Люберецкую, Истринскую и другие.

Медтехнику закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева , благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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Здравоохранение Больницы Машины
18 января 2024, 11:12
Оперативный штаб по уборке территорий создали в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Оперативный штаб по уборке территорий начал работать в Лобне при поддержке главы округа Игоря Демешко и министра Светланы Аиповой. Прорабатываются разные сценарии уборки для всех микрорайонов.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко вместе с руководителем Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланой Аиповой и профильными службами разрабатывают планы по уборке микрорайонов.

«Нам предстоит большая работа, но при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева мы сможем усилиться и достигнуть поставленных целей в кратчайшие сроки», - отметил Игорь Демешко.

Напомним, 18 января в 17:00 администрация Лобни проведет выездной прием жителей в школе № 4. Светлана Аипова также примет участие с этой встрече и ответит на вопросы горожан.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
18 января 2024, 10:33
Более 4,5 тысячи домашних питомцев зарегистрировали в Подмосковье с 2023 года
Unsplash
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Жители Подмосковья могут зарегистрировать домашних питомцев с помощью регионального портала госуслуг. С сентября 2023 года в единую базу внесли данные о 4,5 тысячи собак и кошек.

Процесс регистрации условно можно разделить на два этапа. Первый - внесение сведений о животном и его владельце в единый реестр. Второй - идентификация. Для этого хозяину нужно показать питомца ветеринару в удобные время и день. Сделать это можно в государственной клинике.

«На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 4 500 домашних животных. Для удобства жителей на портале государственных услуг Московской области создан сервис , через который можно подать электронное заявление», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Выписка из реестра зарегистрированных животных приходит в личный кабинет на региональном портале услуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Сельское хозяйство Животные
18 января 2024, 10:20
Семейный центр «Можайский» провел онлайн-конкурс по украшению интерьера
Министерство социального развития Московской области
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Семейный центр «Можайский» провел областной онлайн-конкурс по украшению интерьера «Новогоднее волшебство». Главная цель мероприятия — дать возможность участникам продемонстрировать свои креативные способности и вдохновить их на творческие достижения в праздничные дни.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что в конкурсе приняли участие пять учреждений социального обслуживания Московской области. Все представленные работы оказались прекрасными и увлекательными.

«Ваши удивительные работы наполнили наши сердца радостью и восторгом. Ваше творчество придало новогодним праздникам особую атмосферу волшебства и вдохновения», - поблагодарил участников специалист по социальной работе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

конкурсы
18 января 2024, 09:52
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 18 января
Минтранс МО
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Загруженность подмосковных дорог в четверг утром оценили в четыре балла. О ситуации на магистралях и шоссе рассказали в Минтрансе Московской области.

Основные заторы наблюдаются в сторону выезда из Москвы на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Можайском, Щелковском, Калужском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. Благодаря строительству новой развязки пропускная способность вырастет на 25-30%. Все работы будут выполняться поэтапно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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