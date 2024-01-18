Еще 17 передвижных акушерских пунктов закупят в Подмосковье в 2024 году

«Ежегодно мы закупаем для подмосковных больниц современные передвижные комплексы. За последние три года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 миллиона рублей, а в этом году планируем купить еще 17 машин. На эти цели заложено 460 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В пяти комплексах будут установлены маммографы, в четырех других - флюорографы. Семь машин смогут выполнять оба этих исследования.

Передвижные ФАПы поступят в 15 больниц Подмосковья - Сергиево-Посадскую, Рузскую, Ногинскую, Дмитровскую, Люберецкую, Истринскую и другие.

Медтехнику закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева , благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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