Еще 17 многоквартирных домов в Мытищах обновили по программе капремонта

Особое внимание капитальному ремонту уделяет администрация, регулярно осуществляющая проверки на объектах вместе с активными жителями и управляющими компаниями.

В рамках программы запланирован капитальный ремонт 161 дома, из которых 17 уже полностью отремонтированы, а работы продолжаются в 43 домах. Все процессы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Для включения многоквартирного дома в план капитального ремонта собственникам помещений необходимо провести собрание, на котором общим голосованием определить вид работ, источник финансирования и сроки их выполнения. Полученное решение должно быть оформлено протоколом и передано управляющей организации и администрации для дальнейшей реализации.

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