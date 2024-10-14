14 октября 2024, 10:05

Еще 165 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Пресс-служба Минстроя МО
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За неделю в Подмосковье переселили из аварийного жилья еще 165 человек. Жители 13 городских округов получили квартиры или выкупную стоимость жилья. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Московской области расселили 73 аварийных помещения в Воскресенске, Дзержинском, Кашире, Луховицах и других городских округах. В общей сложности это свыше трех тысяч квадратных метров жилья.

Жители получили квартиры в новостройках или на вторичном рынке, другим выплатили выкупную стоимость жилья или предоставили сертификаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аварийное жилье
14 октября 2024, 09:47
Тендер на капремонт дороги от ММК до Павловской Слободы объявили в Истре
Медиаархив Подмосковья
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Дорогу ММК — Аносино — Павловская Слобода капитально отремонтируют в Истре. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.

Дорогу ММК - Аносино - Павловская Слобода капитально отремонтируют в Истре. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует дорогу. Там также установят шумозащитный экран.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджета региона и завершат в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Строительство Дороги
14 октября 2024, 09:39
Тендер на ремонт тепловых сетей объявили в Луховицах
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и капитальный ремонт участка тепловой сети объявили в Луховицах. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении оконкурса. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проект и капитально отремонтировать участки тепловой сети в поселке Красная пойма.

Работы по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» нужно завершить в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Луховицы
14 октября 2024, 09:24
Тендер на строительство дороги к школе объявили в Котельниках
Медиаархив Подмосковья
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онкурс на выполнение работ по строительству подъезда к воспитательно-образовательному комплексу открыли в городском округе Котельники. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении тендера. Подрядчику предстоит выполнить проектные и изыскательские работы, а потом построить дорогу к воспитательно-образовательному комплексу. Ориентировочная протяженность пути - 500 метров.

Подъезд построят по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплатят за счет средств бюджета Московской области. Работы планируется завершить в 2026 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

К

Котельники
14 октября 2024, 09:22
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 16 октября
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 13 октября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности установится в области с 14 по 16 октября. При этом 14 октября в Ступинском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй.

Температура в Подмосковье поднимется днем до семи градусов и опустится ночью до минус одного. В ближайшие дни будет облачная погода, дожди и снег.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары

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