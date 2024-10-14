Еще 165 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

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По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Московской области расселили 73 аварийных помещения в Воскресенске, Дзержинском, Кашире, Луховицах и других городских округах. В общей сложности это свыше трех тысяч квадратных метров жилья.

Жители получили квартиры в новостройках или на вторичном рынке, другим выплатили выкупную стоимость жилья или предоставили сертификаты.

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