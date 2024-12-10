10 декабря 2024, 13:54

Еще 160 элементов снижения скорости установили на дорогах Подмосковья

Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» обустроили еще около 160 искусственных неровностей для ограничения скорости на дорогах. Работы провели в 25 муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Элементы ограничения скорости установили на 94 участках региональной сети в 25 городских округах. Они появились у пешеходных переходов, а также в аварийно-опасных местах.

«Наибольшее количество асфальтобетонных неровностей установлено в Богородском и Раменском округах, а резинокордовых - в Истре и Талдомском округах», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Так, элементы установили, а улицах Ильича и Советской Конституции в Ногинске, на Носовихинском шоссе и возле СНТ «Расцвет», в деревнях Бездедово, Афанасово-1 и Марьино-2.

Ранее дорожники завершили программу строительства тротуаров вдоль региональных дорог. Они обустроили свыше 80 объектов протяженностью 68 километров.

Дороги Ремонтные работы
10 декабря 2024, 14:45
Депутат в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан
Местное отделение партии «Единая Россия» в Балашихе
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Депутат Совета в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан, посвященный вопросам образования. Мероприятие состоялось в рамках декады приемов, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия», и прошло в Балашихе 1 декабря.

На встрече обсуждались ключевые вопросы, касающиеся дошкольного и школьного образования. Галина Ченцова отметила, что беседы с родителями подчеркнули важность доступности качественного образования и комфортных условий для обучения детей.

«Мы обсудили самые разные вопросы - от обеспечения местами в детских садах до организации дополнительного образования в школах», - сообщила депутат Ченцова.

С начала декабря в общественных приемных Балашихи проходят тематические приемы, охватывающие не только образование, но и другие актуальные темы, такие как жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. Это позволяет партийцам не только оперативно помогать жителям в конкретных ситуациях, но и выявлять системные проблемы, требующие решения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Балашиха Образование
10 декабря 2024, 14:36
Судебные приставы Подмосковья помогли женщине с вопросом о трудовом договоре
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Рекламное агентство в Подмосковье обязали установить факт трудовых отношений со своей работницей и внести запись в ее трудовую книжку. Восстановить права помогли судебные приставы.

Беременная ж ительница Карелии обратилась в суд для восстановления своих трудовых прав. Она работала товароведом в рекламном агентстве, но там ее так и не трудоустроили. Зарплата поступала регулярно и работодатель обещал официально оформить, но когда женщина предоставила справку о беременности, ей отказали.

Суд удовлетворил исковые требования девушки. Рекламное агентство обязали установить факт трудовых отношений, внести записи в трудовую книжку девушки и направить сведения в системы обязательного пенсионного страхования и налоговую службу.

В Химкинском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. Работодатель не захотел добровольно исполнить решение суда, поэтому приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

После этого руководство организации исполнило решение суда в полном объеме и оплатило исполнительский сбор.

Суд Законы
10 декабря 2024, 14:35
Свыше 11 млн сеянцев деревьев взрастили в питомниках Подмосковья с января
Комитет лесного хозяйства МО
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Свыше 11 миллионов саженцев вырастили в лесных питомниках Подмосковья с начала года. Их будут использовать в ходе лесовосстановления по нацпроекту.

По словам главы Комлесхоза Подмосковья Евгения Агулова, питомники расположены в Дмитровском, Колоцком, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском филиалах «Центрлехоз». В этом году там вырастили свыше 11 миллионов штук посадочного материала.

«Правильный уход за сеянцами - залог того, что они будут высокого качества и из них вырастет молодой здоровый лес. Большой лес начинается в питомнике с маленьких сеянцев», - отметили в комитете.

Евгений Агулов отметил, что для создания качественных саженцев за ними нужен тщательный уход. Их будут использовать в ходе восстановления лесов по нацпроекту «Экология».

Природа Экология
10 декабря 2024, 14:26
Психологический тренинг провели для учеников гимназии № 1 в Воскресенске
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В рамках акции «Волонтерство объединяет мир» специалист молодежного центра «Олимпиец» Анна Марина провела тренинг под названием «Какой я друг?». В нем приняли участие ученики гимназии № 1.

Тренинг направлен на развитие коммуникативных навыков, повышение самооценки и понимания важности дружбы среди подростков.

Школьники выполнили специальное упражнение: они написали анонимное объявление-запрос на поиск друга. Педагог отметила, что сначала задание вызвало оживленные дискуссии, и многие школьники затруднялись сформулировать желания и потребности в дружбе.

После послания тщательно перемешали, и ребята анонимно поставили звездочки под теми качествами, которые посчитали привлекательными. Результат превзошел ожидания. Многие не догадывались о том, что они обладают большей долей качеств, которые ценятся в дружбе.

В конце Анна Марина подвела итоги и подчеркнула, что дружба - обоюдный процесс, который требует усилий, заботы и внимания. Ребята узнали много нового о себе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Воскресенск

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