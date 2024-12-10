Еще 160 элементов снижения скорости установили на дорогах Подмосковья

Как рассказали в региональном Минтрансе, работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Элементы ограничения скорости установили на 94 участках региональной сети в 25 городских округах. Они появились у пешеходных переходов, а также в аварийно-опасных местах.

«Наибольшее количество асфальтобетонных неровностей установлено в Богородском и Раменском округах, а резинокордовых - в Истре и Талдомском округах», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Так, элементы установили, а улицах Ильича и Советской Конституции в Ногинске, на Носовихинском шоссе и возле СНТ «Расцвет», в деревнях Бездедово, Афанасово-1 и Марьино-2.

Ранее дорожники завершили программу строительства тротуаров вдоль региональных дорог. Они обустроили свыше 80 объектов протяженностью 68 километров.