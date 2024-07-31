Еще 16 мест отдыха в лесу обустроили в Подмосковье

Читайте нас в:

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 16 новых мест отдыха обустроили в Деденевском, Дмитровском, Дутшевском, Костинском, Лобненском, Орудьевском, Рогачевском, Тимоновском, Тишковском и Хлебниковском лесничествах. Еще 50 территорий отремонтировали.

В зонах отдыха установили беседки, места для разведения костра и сбора мусора. Вокруг территории обустроили минерализованные полосы шириной не менее полуметра.

«Напоминаем гражданам, что при посещении лесов необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнем и безответственное поведение на отдыхе могут привести к лесным пожарам», - добавили в ведомстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».