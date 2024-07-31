Еще 16 компаний вышли на экспорт при поддержке Подмосковья

«В общей сложности „новички“ подписали более 20 экспортных контрактов на общую сумму более 7,4 миллиона долларов США. Их партнерами стали компании из Казахстана, Белоруссии, Китая, Узбекистана, Армении и Палестины», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании поставляют на зарубежные рынки бытовую химию, косметику, контактные линзы и медицинские изделия, упаковку, пиломатериалы и стекло, печенье, средства для защиты от насекомых, игрушки для домашних животных и другое.

Например, дизайн-студия из Подольска подписала контракт с партнерами из Казахстана. Для зарубежных заказчиков компания поставит комплект препятствий для конкура.

Все компании, вышедшие на экспорт, воспользовались помощью Фонда поддержки ВЭД МО. Благодаря его содействию большинство стали участниками международных выставок, проходивших в России и за ее пределами. С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на портале export.invest.mosreg.ru.

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