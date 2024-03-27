Еще 15 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на региональных «Госуслугах» за неделю

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, региональный портал работает с 2012 года. За это время он стал одной из самых посещаемых онлайн-площадок области. Сейчас там доступно более 350 услуг. Среди них оформление субсидий, запись питомца к ветеринару и многое другое.

Полный доступ ко всем сервисам можно получить при подтвержденной записи ЕСИА.

Всего на региональном портале зарегистрировано 6,5 миллиона человек.

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