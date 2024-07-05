Еще 15 тысяч видеокамер начали следить на чистотой дворов в Подмосковье

Читайте нас в:

«В подмосковных дворах с августа 2023 года ведется нейроконтроль чистоты и порядка. Изначально к проекту „Чистая территория“ подключили 1,7 тысячи видеокамер, сейчас их число превышает 21 тысячу», - отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект показал высокую эффективность в Подмосковье. С помощью камер выявили уже 37 тысяч нарушений порядка, программу продолжат расширять.

Нейросеть «видит» незаконные граффити, смет, рекламные листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения. Система автоматически ставит задачу на устранение дефектов, и за дело берется ответственная организация. После истечения регламентного срока место повторно проверяют.

Современные системы искусственного интеллекта научились предотвращать пожары, преступления и даже снижать смертность. Об этом на полях Петербургского экономического форума рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».