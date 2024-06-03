03 июня 2024, 12:40

Еще 15 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области
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Концерты фестиваля «Город танцует в парках» прошли в Подмосковье 1 и 2 июня. В этот раз мероприятие посетили свыше 15 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В субботу концерты прошли в Одинцове, Красногорске и Домодедове, в воскресенье - в Чехове, Подольске, Видном и Люберцах. В финал фестиваля прошли: хореографическая студия «Иллюзия» из Красногорска, школа танцев «Акварель Dance» из Мытищ, академия спорта и творчества «Красная ZвезДА» из Власихи, школа современного танца «ТанцеТория» из Одинцова, ансамбль танца «Соловей» из Домодедова, танцевальный коллектив «Отражение» из Люберец, танцевальная команда PDF из Ленинского округа, танцевальный коллектив B-Fly Effect из Подольска, а также команда Right Move из Чехова.

Напомним, фестиваль продолжится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Концерты Фестивали Парки
03 июня 2024, 12:57
Студенческий конкурс на лучшего сварщика провели в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Конкурс мастерства среди студентов, обучающихся по профессии «Сварщик», провели в Подмосковье. Об итогах сообщили в Министерстве образования Московской области.

В конкурсе приняли участие студенты колледжей, входящих в кластер «Металлургия» федерального проекта «Профессионалитет».

Будущие сварщики показали свои знания теории и уровень практической подготовки. Победителем стал Даниил Емельянов из Сергиево-Посадского колледжа. Второе место занял Матвей Шишаев, третье место - Никита Красненков. Оба учатся в Профессиональном колледже «Московия».

Победители получили награды, а все участники - памятные подарки от партнеров. Конкурс позволил студентам проявить себя и продемонстрировать свои способности в одной из самых востребованных профессий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Студенты конкурсы Образование
03 июня 2024, 12:54
Губернатор Подмосковья: задача — не допустить роста жалоб на транспорт
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Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

«Зимой, как известно, холодно, а летом была достаточно высокая температура. По крайней мере, в последнюю неделю. Когда-то важны печки, когда-то - кондиционеры. Очень важно не допустить роста жалоб», - сказал Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

Также на прошлой неделе рассмотрели муниципальные проблемы с маршрутами, размером автобусов, периодичностью их движения.

«Все это принципиально важно, как и обновление, как и мойки, ремонт», - добавил губернатор.

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Андрей Воробьев Автобусы Ремонтные работы
03 июня 2024, 12:41
Минжилполитики Подмосковья напомнило условия программы «Бюджетная ипотека»
Unsplash
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Программа «Бюджетная ипотека» реализуется в Московской области. Она направлена на поддержку специалистов, работающих в бюджетной сфере. Минжилполитики Московской области напомнило условия вхождения в программу и перечень специалистов, которые могут получить льготы.

Минжилполитики реализует программу совместно с «ДОМ.РФ». Стать ее участниками могут медработники и учителя, а также ученые и специалисты в области оборонно-промышленного комплекса.

По условиям программы специалист должен заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет. Участники «Бюджетной ипотеки» получают жилищную субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья, а также снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь его срок.

Важно, что максимальная сумма по кредиту не должна превышать 15 миллионов рублей. В рамках программы участник может приобрести квартиру, в том числе на этапе строительства, а так же жилой дом с участком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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Кредиты Ипотека Квартиры
03 июня 2024, 12:41
Расчетный центр Подмосковья опубликовал график работы мобильного офиса в июне
Министерство ЖКХ МО
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Единый расчетный центр Московской области опубликовал график работы мобильного офиса в июне. В мобильном офисе можно передать показания, проконсультироваться со специалистом и получить другие услуги.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, мобильный офис МосОблЕИРЦ - это удобно. В нем можно получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа, а также оплатить счет безналичным способом.

В июне мобильный офис будет работать по следующему расписанию: 3 июня в Люберцах, 5 и 6 июня в Домодедове, 7 и 11 июня в Электростали, 10,17 и 18 июня в Сергиевом Посаде, 13 и 14 июня в Электрогорске, 19 июня в Истре, 20 июня в Ленинском округе, 21 июня в Лосино-Петровском, 24 июня в Домодедове, 25 июня в Балашихе, 26 июня в Красногорске, 27 июня в Одинцове и 28 июня в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

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