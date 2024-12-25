Еще 15 очистных сооружений модернизировали в Подмосковье за год

«Например, в Зарудне общая готовность работ составляет 90%, в Лыткарине - 78,25%, а в Осипове проводятся гидроиспытания, где вскоре начнутся и пуско-наладочные работы. Все необходимое для этого оборудование уже закуплено и находится на территории строительных площадок или на ответственном хранении», - прокомментировал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Всего в Московской области действует 630 очистных сооружений, 60 из которых - крупные. Объекты регулярно обновляют в соответствии с современными стандартами.

«Хочется отметить, что модернизация малых ОС в поселках, деревнях и селах - это ключ к развитию инженерной инфраструктуры в таких населенных пунктах, а соответственно, и повышению качества жизни для наших жителей», - заключил министр.

По его словам, модернизация очистных сооружений улучшит качество жизни более трех миллионов жителей. Сейчас продолжается обновление 16 очистных сооружений в Дубне, Кашире, Коломне, Можайске, Сергиевом Посаде и других округах. Все работы планируют завершить в 2026 году.