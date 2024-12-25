25 декабря 2024, 11:06

Еще 15 очистных сооружений модернизировали в Подмосковье за год

Министерство ЖКХ Московской области
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В Московской области продолжается большая работа по модернизации очистных сооружений. В Министерстве ЖКХ региона отметили, что в 2024 году 15 объектов уже привели в порядок в рамках проекта «Оздоровление Волги» — теперь они обслуживают 350 тысяч человек. При этом, благодаря федеральной поддержке нормативных значений очистки достигли объекты в Подольске, Шатуре, и Мытищах.

«Например, в Зарудне общая готовность работ составляет 90%, в Лыткарине - 78,25%, а в Осипове проводятся гидроиспытания, где вскоре начнутся и пуско-наладочные работы. Все необходимое для этого оборудование уже закуплено и находится на территории строительных площадок или на ответственном хранении», - прокомментировал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Всего в Московской области действует 630 очистных сооружений, 60 из которых - крупные. Объекты регулярно обновляют в соответствии с современными стандартами.

«Хочется отметить, что модернизация малых ОС в поселках, деревнях и селах - это ключ к развитию инженерной инфраструктуры в таких населенных пунктах, а соответственно, и повышению качества жизни для наших жителей», - заключил министр.

По его словам, модернизация очистных сооружений улучшит качество жизни более трех миллионов жителей. Сейчас продолжается обновление 16 очистных сооружений в Дубне, Кашире, Коломне, Можайске, Сергиевом Посаде и других округах. Все работы планируют завершить в 2026 году.

25 декабря 2024, 11:15
Центр дополнительного образования «Импульс» в Черноголовке отметил 30-летие
Телеканал «360»
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Торжественное мероприятие в честь юбилея состоялось в Доме ученых. Со сцены прозвучало много слов благодарности и трогательных поздравлений.

«Дети посещают кружки робототехники, английского языка, китайского, авиамоделирования, графического дизайна, программирования компьютерных игр. Сейчас открыли новое направление - киберспорт», - рассказала директор ЦДО «МАН „Импульс“» Алена Иржак.

Впереди у коллектива «МАН „Импульс“» много планов, а двери Центра дополнительного образования открыты для всех.

С октября 2016 года в название учреждения вошла аббревиатура МАН - Малая академия наук. За 30 лет Центром реализованы десятки важных проектов. «Импульс» давно стал местом сосредоточения сил молодежной активности округа. Здесь придумываются и воплощаются большинство программ, инициатив, идей, мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Получив 29 декабря 1994 года статус образовательного учреждения, «Импульс» все минувшие годы непрерывно развивался. Каждый педагог центра включен в неограниченный творческий образовательный процесс, проходя вместе с учреждением и учащимися этапы эволюционного развития.

Первым директором центра был назначен Сергей Кошелев, который проработал на этом посту около трех с половиной лет. «Мне удалось главное - сохранить эту организацию в государственной структуре, наладить работу. Помогала общественность», - рассказал он.

Черноголовка Образование
25 декабря 2024, 11:02
Новогодний турнир по дзюдо прошел в Котельниках
Телеканал «360»
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В традиционном открытом первенстве городского округа приняло участие около 200 дзюдоистов. Такие соревнования в Котельниках проводятся более 20 лет и стали доброй традицией.

Торжественная церемония открытия турнира получилась не совсем обычной: помимо приветственных слов от администрации и совета депутатов городского округа, состоялась премьера песни. Новый гимн спортивной школы придумали и исполнили представители родительского комитета.

«Это очень хороший, дорогой подарок. Мы хотим сделать эту песню гимном нашей школы, чтобы каждый ребенок выучил его и при любой возможности, на соревнованиях, подпевал», - поделился президент Федерации самбо и дзюдо Котельников Дмитрий Печенин.

После разминки с Дедом Морозом и Снегурочкой начались поединки. Участники турнира боролись за победу в 12-ти весовых и возрастных категориях. Но свои награды и памятные новогодние призы получили абсолютно все участники соревнований.

«Спорт - это фундамент нашего здоровья, который необходимо закладывать с самого детства. Тем отраднее видеть большое количество маленьких девчонок и мальчишек, которые с энтузиазмом занимаются таким волевым видом спорта, как дзюдо», - отметил начальник Управления отраслей социальной сферы администрации округа Игорь Краевой.

В этот день в стенах спортшколы «Котельники» предновогодний турнир провели и юные боксеры. В открытом первенстве городского округа по боксу приняли участие местные воспитанники и гости из 10 муниципалитетов Московской области.

Спортсмены Котельники
25 декабря 2024, 10:32
Еще 10 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату ЖКУ онлайн
Министерство ЖКХ Московской области
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Еще 10 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату услуг ЖКХ онлайн. Каждый из них получил 1,5 тысячи рублей на лицевой счет.

Получить деньги на оплату ЖКУ можно при участии в акции «Счастливая подписка». Всего за время ее проведения жители региона получили в сумме 75 тысяч рублей.

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на электронный квитанции. Они являются точной копией бумажных и имеют ту же юридическую силу.

«Доказательство оплаты услуг - не счет, а чек или выписка из банка. Электронная квитанция экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов», - отметили в МинЖКХ Подмосковья.

Чтобы стать участником акции, нужно подписаться на электронный счет в личном кабинете или мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

Финальный розыгрыш пройдет в январе 2025 года.

ЖКХ Общественные акции
25 декабря 2024, 10:29
Обновление зрительного зала дома культуры завершили в селе Ашитково
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Модернизация учреждений культуры в городском округе Воскресенк проводится регулярно, в том числе благодаря проектам инициативного бюджетирования. Дома культуры становятся более комфортными для посетителей, что особенно важно в канун приближающихся новогодних праздников.

Жители села Ашитково проголосовали за обновление зрительного зала в доме культуры. В результате там установили новые кресла и современное оформление сцены, что помогает создать необходимую атмосферу в зале.

Благодаря новому интерьеру сельчане будут с большим удовольствием посещать развлекательные мероприятия и концерты, которые регулярно проводят в Ашиткове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2024 году обновят 12 домов культуры и школ искусств. Еще 29 общественных территорий благоустроят в Московской области до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

Воскресенск Ремонтные работы

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