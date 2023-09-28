Еще 15 медицинских центров Подмосковья получили надежное электроснабжение

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Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, для стабильной работы медучреждений в них установили новые мощные трансформаторы и проложили дополнительные кабельные линии. Работы провели в 10 округах, в том числе в Серпухове, Балашихе и Ленинском.

Как отметил глава министерства Александр Самарин, «Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социальных объектов. Чаще всего такие заявки выполняются в приоритетном порядке с опережением установленных сроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату молодым медикам увеличили в пять раз. Это же коснулось и среднего медицинского персонала.

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