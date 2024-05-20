Еще 15 дорог отремонтируют в Подольске в 2024 году

Самая протяженная из дорог, которую ремонтируют - дублер улицы Академика Доллежаля. Он распределяет потоки и обеспечивает подъезды к социальным объектам, жилым домам и бульвару 65-летия Победы. Привести дублер в порядок просили жители на встречах. Сейчас здесь приступили к фрезерованию покрытия. До конца мая планируют закончить.

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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проехал по городским улицам, чтобы проверить ход ремонтных работ. Вместе с ним Сергей Коновалов - водитель автобуса с большим стажем. Сергей Михайлович ежедневно проезжает маршрутом через весь город. Он как никто другой знает участки дорог, на которые стоит обратить отдельное внимание.

Всего ремонт запланирован на 15 автомобильных дорогах. Из них на восьми уже выполнили укладку асфальтобетонной смеси.

Помимо ремонта дорог, проводят работы по устройству тротуаров, установке бортового камня и замене водопропускной трубы. Также выполняют работы и по фрезерованию покрытия - готовят оставшиеся дороги к укладке нового асфальта.