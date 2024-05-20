20 мая 2024, 08:45

Еще 15 дорог отремонтируют в Подольске в 2024 году

Телеканал «360»
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Мониторинг ремонта дорог провели в Подольске. В этом году в округе планируют отремонтировать 15 дорог.

Самая протяженная из дорог, которую ремонтируют - дублер улицы Академика Доллежаля. Он распределяет потоки и обеспечивает подъезды к социальным объектам, жилым домам и бульвару 65-летия Победы. Привести дублер в порядок просили жители на встречах. Сейчас здесь приступили к фрезерованию покрытия. До конца мая планируют закончить.

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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проехал по городским улицам, чтобы проверить ход ремонтных работ. Вместе с ним Сергей Коновалов - водитель автобуса с большим стажем. Сергей Михайлович ежедневно проезжает маршрутом через весь город. Он как никто другой знает участки дорог, на которые стоит обратить отдельное внимание.

Всего ремонт запланирован на 15 автомобильных дорогах. Из них на восьми уже выполнили укладку асфальтобетонной смеси.

Помимо ремонта дорог, проводят работы по устройству тротуаров, установке бортового камня и замене водопропускной трубы. Также выполняют работы и по фрезерованию покрытия - готовят оставшиеся дороги к укладке нового асфальта.

Подольск Дороги
20 мая 2024, 09:29
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
celeb.club
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В минувшее воскресенье в подмосковных лесах не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 20 по 22 мая на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности. При этом 22 мая первый ожидают в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до десяти ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные осадки.

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Пожары Лесные пожары Погода
20 мая 2024, 08:29
Волонтеры провели субботник в усадьбе Городище
Телеканал «360»
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Волонтеры из Лосино-Петровского спасают усадьбу Городище. Там провели субботник: опилили засохшие ветки и убрали аварийные деревья.

«Это наше культурное наследие - здание ремесленного училища 1910 года Четверикова. Так как этот год объявлен президентом годом сохранения наших культурных ценностей, это и есть сохранение наших ценностей в деле», - отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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Уборку провели на территории бывшего ремесленного училища в поселке Свердловский. От здания остались только стены и подвалы. Построили ремесленное училище в 1910 году. В советские годы здесь располагалась школа, в которой учился чемпион мира по шахматам Борис Спасский и Герой Советского Союза Александр Дудкин.

«Мы находимся в усадебном комплексе Городище, известном с 1767 года. Принадлежал роду Измайловых, позже - роду Четвериковых, наших купцов, меценатов. Выстроен был целый ряд зданий, которые хотелось, конечно, сохранить», - рассказал краевед Алексей Скворцов.

Вооружившись граблями и мешками, десятки добровольцев вышли на субботник. Его приурочили ко Дню музеев. На помощь волонтерам пришли сотрудники городского хозяйства. Они не только предоставили технику для вывоза мусора, но и косили траву и пилили деревья и кустарники.

Волонтеры Субботник Лосино-Петровский
19 мая 2024, 22:13
Посвящение в ряды «Юных Гагаринцев» прошло в Звездном городке
Телеканал «360»
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Школьников младших классов из Монина и Звездного городка посвятили в Юные Гагаринцы. Всего в ряды детской общественной организации вступили около двухсот детей.

Парадная одежда и голубые галстуки отличительный символ Гагаринцев. Ребят поздравили глава округа Евгений Баришевский и летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Василий Циблиев.

В ходе церемонии школьникам повязали традиционные голубые галстуки, а после они приняли участие в возложении цветов к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину.

Школьники Звездный городок
19 мая 2024, 21:54
Выпускникам в Наро-Фоминске вручили свидетельства о профессии
Телеканал «360»
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В Наро-Фоминске выпускникам девятых классов вручили свидетельства о профессии. Оно предоставляет право работать по определенной специальности.

Обычно его выдают после завершения обучения в специализированном учебном заведении или после окончания курсов.

Выпускники освоили основы профессий на двухлетних курсах без отрыва от учебы в своих школах благодаря проекту «Путевка в жизнь: получение профессии вместе с аттестатом».

Его ввели в Подмосковье шесть лет назад и за это время в нем поучаствовали более 400 школьников.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа, Светлана Малыхина, отметила, что когда ребята начнут сдавать экзамены в школе, у них уже будет свидетельство о профессии. Это дает им возможность временно, а кто-то, возможно, и на постоянной основе, начать работать по тем свидетельствам, которые у них уже есть.

Отметим, что получить профессию во время учебы в школе можно и в деревне Алабино. Там находится филиал Наро-Фоминского техникума. Двухлетнее обучение проводится бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Школьники

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