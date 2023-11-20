Еще 15 детских садов достроят в Подмосковье в 2024 году за счет бюджета

В следующем году в Московской области благодаря реализации государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры появится более 4,5 тысячи новых мест в детских садах.

Согласно программе, в 2024 году построят 15 новых детских садов в девяти городских округах. В частности, три объекта будут реализованы в Красногорске, по два - в Лобне, Люберцах, Мытищах и Подольске, а также по одному - в Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, Балашихе и Щелкове.

Ранее также сообщалось о планах построить более 40 объектов образования по региональной государственной программе в 2024 году.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

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