20 ноября 2023, 17:32

Еще 15 детских садов достроят в Подмосковье в 2024 году за счет бюджета

Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Новые детские сады появятся в девяти городских округах Московской области в 2024 году. Они смогут принять более 4,5 тысячи воспитанников. Их строительство ведется за счет бюджета Подмосковья.

В следующем году в Московской области благодаря реализации государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры появится более 4,5 тысячи новых мест в детских садах.

Согласно программе, в 2024 году построят 15 новых детских садов в девяти городских округах. В частности, три объекта будут реализованы в Красногорске, по два - в Лобне, Люберцах, Мытищах и Подольске, а также по одному - в Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, Балашихе и Щелкове.

Ранее также сообщалось о планах построить более 40 объектов образования по региональной государственной программе в 2024 году.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

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Детские сады
20 ноября 2023, 17:58
Больницу на Высоковольтной улице капитально отремонтируют в Раменском
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»
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Областную больницу на улице Высоковольтной капитально отремонтируют в Раменском. Там будет работать поликлиника смешанного типа на 250 посещений в смену.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сейчас на объекте ведут демонтажные работы, ремонтируют кровлю и проводят коммуникации. Там обновят фасад, входную группу, проведут отделку помещений, а территорию озеленят и благоустроят. Все работы контролируют сотрудники технадзора, уделяя особое внимание качеству материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Раменское
20 ноября 2023, 17:37
Подмосковье подписало с инвесторами 159 соглашений о предоставлении земли без торгов
Unsplash
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Упрощенная процедура получения земли для инвесторов заработала в Подмосковье в 2015 году. За это время в регионе заключили 160 соглашений без проведения торгов.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, планируемая сумма инвестиций в проекты получателей этой меры поддержки составляет 412 миллиардов рублей.

«Помимо существенных инвестиций, это и новые рабочие места: их в рамках данных инвестпроектов создадут более 23 тысяч. Только с начала года правительством региона заключено с бизнесом 24 соглашения», - отметила Зиновьева.

Проекты позволят привлечь более 23 миллиардов рублей инвестиций и создадут около 1,6 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

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Инвестиции
20 ноября 2023, 17:32
Председатель Мособлдумы Брынцалов и глава Балашихи Юров проверили поликлинику № 2 после капремонта
Телеканал «360»
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Капитальный ремонт завершился в филиале № 2 Балашихинской больницы. Обновили три отделения: травматологическое, отоларингологическое и офтальмологическое. Глава Балашихи Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов осмотрели помещения после капремонта.

В медучреждении обновили палаты - теперь они повышенной комфортности и с санитарными комнатами. Все отделения работают в плановом режиме полтора месяца.

«В сентябре персонал приступил к генеральной уборке. С октября отделение работает полным ходом, то есть мы находимся в работающем отделении», - отметил главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Общая площадь ремонта составила 1,4 тысячи квадратных метров. На обновление поликлиники направили 49 миллионов рублей. Средства выделили из областного бюджета.

«Понятно, что старое учреждение, но, самое главное, здесь созданы все условия, все в соответствии с требованиями единого стандарта, стилем, необходимым оборудованием. И то, что мы видели год назад, как в народе говорят, небо и земля», - подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу усилить привлечение и поддержку медработников в Подмосковье.

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Медицина Балашиха
20 ноября 2023, 17:25
Областной фестиваль театральных коллективов прошел в Подмосковье
ГАУСО МО "КЦСОР "СТУПИНСКИЙ""
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Ступинский театральный коллектив «Еще не вечер» стал призером областного фестиваля. Он выступал в номинации «Малая театральная коллективная постановка».

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, фестиваль театральных коллективов «Наши роли только главные» прошел в Наро-Фоминске для участников клуба «Активное долголетие». Коллективы соревновались в трех номинациях: «Театральный дуэт», «Мюзикл», «Малая театральная коллективная постановка».

При оценке жюри оценивало внешний вид участников, владение сценической речью и пластикой, а также оригинальность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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Театры Фестивали Ступино

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