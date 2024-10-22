Еще 143 тысячи заявлений на присвоение адреса подали онлайн в Подмосковье

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнили, что услуга «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса» доступна в разделе «Земля и стройка».

При заполнении заявки понадобится указать данные объекта недвижимости и свои. В течение шести дней обращение рассмотрят, а ответ направят в личный кабинет.

Перед подачей заявления нужно проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

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