Еще 140 аппаратов ИВЛ закупят для больниц Подмосковья в этом году

«Аппараты ИВЛ используются для помощи пациентам, у которых по каким-либо причинам нарушена функция дыхания. В этом году мы планируем закупить более 140 аппаратов ИВЛ для подмосковных больниц, на эти цели направлено свыше 440 миллионов рублей», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Медтехника поступит в 30 больниц региона, в том числе в Долгопрудненскую, Пушкинскую, Клинскую, Подольскую, Мытищинскую и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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