Еще 14 школьникам в Чехове вручили первые паспорта
По традиции церемония прошла в торжественной обстановке под гимн Отечества. Паспорта из рук главы округа Михаила Собакина получили 14 старшеклассников.
Глава Чехова подчеркнул важность гражданской ответственности и активной жизненной позиции, призвав ребят участвовать в общественной жизни, развивать свои таланты и стремиться к знаниям.
В завершении мероприятия школьники сделали общее фото с руководителем муниципалитета, а также смогли пообщаться с ним лично.
«Первый документ - это только начало большой жизни. Впереди вас ждет много всего интересного, увлекательного. Это будет аттестат школы, водительское удостоверение. Это будет нелегкий труд по выбору своей будущей профессии. Выбор будущей профессии - это важно, потому что за вами - подрастающим поколением - наше будущее», - обратился к школьникам Михаил Собакин.
Ребятам также вручили Конституцию России, а девочкам отдельно подарили цветы.