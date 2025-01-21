Еще 14 школьникам в Чехове вручили первые паспорта

Директор Губернского колледжа в Серпухове Александр Лысиков принял участие в стратегической сессии по развитию образования в России до 2040 года. Мероприятие прошло в гимназии имени Примакова в Одинцове.

В стратегической сессии приняли участие более 100 человек, в том числе вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, министр образования области Ингрид Пильдес, депутат Мособлдумы Лидия Антонова, председатель комиссии Общественной палаты России Наталья Кравченко, ректор ГУП Наталья Наумова и академик РАО Александр Асмолов.

Участники разделились на группы и обсудили дошкольное, общее и высшее образования, цифровизацию, воспитание и экономику. Людмила Болатаева выделили три ключевые задачи: привлечение учителей, модернизация колледжей и развитие математических классов.

Участники также обсудили нехватку кадров, демографический спад, бюрократизацию и безопасность в образовательных учреждениях. В ходе сессии предложили улучшить взаимодействие между школами и колледжами, подготовку инженерных кадров, снижение бюрократической нагрузки на педагогов и создание поощрений для учителей.