24 декабря 2024, 18:18

Еще 14 семей в Ногинске переедут из аварийного жилья в новые квартиры

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Торжественный и важный момент произошел в жизни некоторых жителей Богородского округа. Из ветхого аварийного жилья они переедут в новые квартиры, недавно переселенцы получили ключи.

Счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали 14 семей из домов № 5 и № 7 по улице 8 Марта. Скоро они переедут в комфортабельное жилье в доме № 14 Б по улице Юбилейной. Жители получили новые квартиры раньше заявленного срока - согласно программе это планировалось только в 2027 году.

Также в 2024 году расселены 29 помещений дома № 23 по улице Советской Конституции. В этом году процесс переселения из этого здания подошел к завершающему этапу.

Только в Ногинске были расселены 642 семьи из 17 аварийных домов. 149 семей планировалось выделить новое жилье в 2025 году, но и они уже стали новоселами. В Старой Купавне в новый многоквартирный дом на Чкалова переехали 384 семьи.

В планах следующего года - переселить 908 жителей 23 ветхих зданий в новый дом на улице Кирова в Старой Купавне. Также запланировано строительство многоквартирного дома в Купавне. Плюс будут приобретены жилые помещения для расселения аварийных домов по трем адресам в Ногинске.

В номинации «Жилье и городская среда» в рамках ежегодной специальной премии «Прорыв года» Богородский округ стал победителем. По переселению жителей из аварийного жилого фонда муниципалитет - безусловный лидер в области.

Высокий результат Богородского округа был отмечен на заседании Высшего совета Московской области под руководством Андрея Воробьева, где были подвели итоги работы муниципалитетов в уходящем году.

Богородский Аварийное жилье Квартиры
24 декабря 2024, 18:33
Вебинар об экспорте продукции во Вьетнам пройдет в Подмосковье 14 января
фото: Медиасток.РФ
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Производителей агропромышленного комплекса Московской области приглашают на вебинар «Начало экспорта во Вьетнам в 2025 году. Изменения в условиях торговли и новые перспективные ниши». Мероприятие пройдет 14 января с 10:00 до 12:00.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что экспортерам разъяснят процесс подготовки и адаптации товаров и услуг к рынку, расскажут о его ключевых особенностях, а также о правилах сбыта и реализации импортной продукции в стране.

Помимо этого, предприниматели узнают об основных аспектах заключения сделок. Специалисты поделятся методиками взаимодействия с потенциальными покупателями и остановятся на этике делового общения. Присоединиться к вебинару можно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Экспорт Бизнес
24 декабря 2024, 18:10
Подмосковное министерство напомнило о штрафах за незаконный сброс отходов
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Московская область уделяет большое внимание контролю за правильностью утилизации отходов. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, что за незаконный сброс отходов предусмотрены штрафы. Только в 2024 году они превысили 23 миллиона рублей.

За правильностью обращения с отходами следят камеры системы «Безопасный регион». С начала года в Подмосковье зарегистрировали почти две тысячи случаев сброса мусора, в 812 из них речь шла о строительных и крупногабаритных отходах.

В ведомстве уточнили, что больше всего нарушений за 12 месяцев зафиксировали в Истре, Одинцове, Клину, Ленинском округе, Пушкино, Сергиевом Посаде и других округах.

Напомним, за сброс отходов в неположенном месте предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Штрафы Мусор
24 декабря 2024, 18:08
Тренера по карате Бориса Скрипачева из Мытищ признали лучшим в России
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Звание лучшего тренера по всестилевому карате Борису Скрипачеву присудили за высокие достижения его воспитанников. Недавно его ученицы привезли золотые медали с чемпионата мира по этому виду спорта.

Лучшим тренером года на конференции Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России признали тренера-преподавателя отделения всестилевого карате Центра детско-юношеского спорта Бориса Скрипачева. Борис Наумович в этом году стал первым заслуженным тренером России в истории всестилевого карате. Его воспитанники - неоднократные победители соревнований регионального, всероссийского и международного уровней.

Недавно ученицы Скрипачева успешно выступили на чемпионате мира по всестилевому карате в Орле. Мария Колесникова и Анна Серых завоевали две золотые награды, показав и подтвердив свой высокий спортивный уровень.

Эти достижения стали результатом многолетней работы Бориса Скрипачева. Вклад преподавателя в развитие всестилевого карате трудно переоценить. Под его руководством еще не одно поколение спортсменов сможет достигнуть высот в этом виде спорта.

Спортсмены Награды Мытищи
24 декабря 2024, 16:58
Корреспондент «Матч ТВ» провела мастер-класс для юных журналистов Балашихи
Пресс-служба администрации Балашихи
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Корреспондент телеканала «Матч» Мария Коробова поделилась секретами мастерства с журналистами БШЛ-МЕДИА. Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

На мастер-классе Мария Коробова рассказала школьникам о своем пути на телевидение и научила созданию хорошего журналистского материала. «Учила не бояться чистого листа, понимать, что если что-то идет не так в твоем написанном тексте - надо менять, заходить по-другому», - объяснила корреспондент.

Участники мастер-класса также приготовили вопросы для интервью с амбассадорами школьной лиги Подмосковья Лесей Махно и Екатериной Гамовой и придумали интересный заголовок для итоговой статьи о мероприятии.

Школьники рассказали, что узнали от Марии Коробой много нового и интересного. Теперь они смогут успешно применять свои знания на практике при создании журналистских материалов.

Журналистика Школьники Балашиха

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