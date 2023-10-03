Еще 14 информационных щитов установили в природном заказнике Истры и Волоколамска

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Заказник «Верховья реки Большой Сестры» включает в себя большой лесной массив, долины реки Большой Сестры и ее притоков Чисмены и Селиванихи.

«Этот заказник имеет большое природоохранное значение. В южной части встречаются хвойные деревья возрастом до 200 лет. Установлены заходы бурого медведя и рыси, занесенных в Красную книгу Московской области. В заповеднике есть краснокнижные растения, несколько видов редких дятлов, а также речные обитатели - подкаменщик и европейская ручьевая минога», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Информационные щиты помогают сохранить природное богатство, предупреждая жителей о недопустимых действиях на территории охраняемой зоны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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