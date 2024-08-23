Еще 133 участка и помещения выставили на торги в Подмосковье за неделю

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В Зарайске можно взять в аренду земельный участок для ЛПХ, площадью 20 соток. Он находится в деревне Чернево на улице Лесной.

В Лыткарине продается нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома площадью 166,9 квадратных метра. Начальная цена составляет 7,62 миллиона рублей.

В Богородском округе предлагается в аренду земельный участок под склад площадью 127,9 сотки. Он находится в городе Старая Купавна на Дорожной улице. Начальная цена - 3,024 миллиона рублей в год.

Все предложения можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

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