Еще 130 сотрудников «Мособлэнерго» повысили квалификацию с начала года

Роман Истомин приступил к исполнению полномочий главы городского округа Долгопрудный. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на заседании областного правительства.

«Он работал в Люберцах, Коломне, хорошо знаком с направлением ЖКХ и хозяйством, которое очень важно администрировать на земле. Очень надеюсь, что у вас это получится», - отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что Роман Истомин прошел разные направления, администрировали и управлял ими.

«Поэтому большая просьба также не выключать их из работы, что вы и делаете уже после назначения», - подытожил губернатор.

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