Еще 13 станций быстрой зарядки электрокаров открыли в Подмосковье осенью

Одну из станций установили специалисты компании «Россети Московский регион» в Рузе, она находится рядом со спортивным стадионом. На ЭЗС смогут одновременно заряжаться два электромобиля.

Остальные 12 станций установили специалисты компании «Мособлэнерго». По две зарядки находятся в Балашихе, в Богородском округе, Фрязине и Люберцах. По одной новой станции появилось в Реутове, Шатуре, Щелкове и Электростали.

Теперь в Подмосковье работают 537 станций разной мощности. К концу года их количество может превысить 650 штук.

«Еще пять лет назад в регионе было зарегистрировано лишь 141 транспортное средство с электродвигателем, теперь их число увеличилось более чем в 20 раз. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры», - отметил министр энергетики МО Сергей Воропанов.