19 ноября 2024, 11:23

Еще 13 станций быстрой зарядки электрокаров открыли в Подмосковье осенью

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Развитие электротранспортной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. В октябре и ноябре в регионе открыли еще 13 станций быстрой зарядки электрокаров, о чем рассказали в Минэнерго.

Одну из станций установили специалисты компании «Россети Московский регион» в Рузе, она находится рядом со спортивным стадионом. На ЭЗС смогут одновременно заряжаться два электромобиля.

Остальные 12 станций установили специалисты компании «Мособлэнерго». По две зарядки находятся в Балашихе, в Богородском округе, Фрязине и Люберцах. По одной новой станции появилось в Реутове, Шатуре, Щелкове и Электростали.

Теперь в Подмосковье работают 537 станций разной мощности. К концу года их количество может превысить 650 штук.

«Еще пять лет назад в регионе было зарегистрировано лишь 141 транспортное средство с электродвигателем, теперь их число увеличилось более чем в 20 раз. Мы намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры», - отметил министр энергетики МО Сергей Воропанов.

Электромобили
19 ноября 2024, 11:54
Тендер на реконструкцию школы № 12 объявили в Мытищах
Медиаархив Подмосковья
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Школу № 12 реконструируют в Мытищах. Там появится пристройка со спортивным и актовым залами. Тендер на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет реконструкцию здания школы, а также возведет пристройку со спортивным и актовым залами, а также пищеблоком и мастерскими. Ее площадь превысит 2,7 тысячи квадратных метров, там смогут заниматься 288 человек.

Работы проведут по муниципальной программе за счет бюджета округа. Завершить реконструкцию планируют в 2026 году.

Школы Мытищи Строительство Ремонтные работы
19 ноября 2024, 11:54
Еще 60 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 60 тысяч новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье с начала года. Им провели исследование на 36 патологий.

Исследование на генетические заболевания в Подмосковье проводят в рамках неонатального скрининга. Он позволяет выявить патологии на ранней стадии и вовремя назначить лечение, отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Исследование проводят путем забора крови из пятки ребенка. При выявлении отклонений с родителями связывается врач и разъясняет дальнейшие действия.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье жители могут на тематическом интернет-портале , а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03.

Дети Больницы
19 ноября 2024, 11:11
Развязку между Володарским и Каширским шоссе откроют в 2025 году
Минтранс Подмосковья
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Транспортную развязку между Володарским и Каширским шоссе продолжают строить в Ленинском округе. В ее составе возведут два путепровода: через Каширское шоссе и трассу А-105. Работы планируют завершить в начале 2025 года.

Строители приступили к устройству плиты проезжей части путепровода через А-105, а на мосту через Каширское шоссе обустраивают анкерные крепления для установки барьерных ограждений.

«Строительная готовность этих транспортных объектов составляет 75%, открыть движение по разворотной эстакаде планируется в конце года, а по развязке - в начале следующего года», - рассказали в региональном Минтрансе.

Кроме того, специалисты завершают устройство гидроизоляции и готовятся к укладке асфальта на пролетном строении между Каширским шоссе и трассой А-105.

Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы, а развязка - такой же удобный путь на Володарское шоссе и выезд в сторону области. Водители смогут сэкономить до 20 минут времени.

Строительство Дороги
19 ноября 2024, 11:09
Тендер на реконструкцию улицы Струве объявили в Балашихе
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции улицы Струве объявили в Балашихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить работы на участке от улицы Корнилаева до Рождественской улицы. Всего планируется реконструировать 410 метров дороги.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершить реконструкцию участка планируется в 2027 году.

Балашиха

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